יום שני, 20.10.2025 שעה 11:51
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
164-117מילאן1
158-187אינטר2
157-127נאפולי3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
98-76קרמונזה10
89-66אודינזה11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
49-27ורונה17
310-57פיורנטינה18
39-37גנואה19
310-37פיזה20

שער ובישול לניקו פאס, יובה הפסידה 2:0 לקומו

הכוכב של המארחת הוביל את קבוצתו לניצחון אחרי 74 שנים על הביאנקונרי, שמצידה רושמת משחק שישי ברצף ללא ניצחון. 0:2 לבולוניה שנצמדה לפסגת הטבלה

|
ניקו פאס. מופע של כוכב (IMAGO)
ניקו פאס. מופע של כוכב (IMAGO)

משחקי המחזור השביעי בליגה האיטלקית נמשכו גם אתמול (ראשון), כאשר המשחק המוקדם של היום יצא לדרך, כשיובנטוס הפסידה 2:0 לקומו וסופרת משחק שישי ללא ניצחון בכל המסגרות. בנוסף, בולוניה ניצחה 0:2 את קליארי ונצמדה לפסגה, וגנואה נפרדה ב-0:0 עם פארמה. במשחק המאוחר של היום, גם אטאלנטה ולאציו נפרדו ב-0:0.

קומו – יובנטוס 0:2

מקרטעת: קומו מפתיעה את יובה 0:2

הקבוצה המרעננת של ססק פברגאס הצליחה לנצח את הביאנקונרי לראשונה מזה 74 שנים, זאת בזכות הופעת ענק של ניקו פאס, שבשבעה משחקי ליגה סיפק כבר ארבעה שערים וארבעה בישולים – מעורבות בשמונה כיבושים מתוך תשעה בסך הכל של הקבוצה עד כה.

הסכר נפרץ כבר בדקה הרביעית, כשתרגיל קרן של הכוכב הארגנטינאי נכנס בכדור מסובב אל מארק אוליבר-קמפף, שברח להגנה וקבע את הראשון בבעיטה חזקה. בדקה ה-79 פאס הפך מהמבשל לכובש, כשיצא להתקפה מתפרצת שבסיומה הצליח להתל בשחקני הגברת הזקנה ולשלוח כדור חד לרשת. הלריאני טיפסו מעל יובה בטבלה, כשהיא תופסת את המקום השישי לעומת השביעי.

אטאלנטה – לאציו 0:0

חלוקת נקודות בין אטאלנטה ללאציו

מצד אחד, המארחת נותרה הקבוצה היחידה שלא הפסידה העונה בליגה האיטלקית. מצד שני, זה התיקו החמישי שלה בשבעה משחקים, כשלא הצליחה להכניע את איבן פרובדל, שסיפק יום גדול בין קורות הנשרים, במאבק בו רק קבוצה אחת הופיעה על המגרש, אך כאמור, לא הצליחה למצוא את הרשת. האורחת מנגד, לא מצליחה להתרומם עד כה העונה, והיא בחלק התחתון של הטבלה עם 8 נקודות בלבד.

קליארי – בולוניה 2:0

מנצחת בחוץ: 0:2 לבולוניה על קליארי

בדו קרב בין שתיים משלוש הקבוצות בליגה הבכירה המשחקות בצבעי אדום-כחול, האורחת הצליחה להשיג שלוש נקודות קלות ולהיצמד לפסגה, כשהיא במקום החמישי, שתי נקודות מהמקום הראשון. אמיל הולם כבש ראשון אחרי בישול של יינס אודגרד. ריקרדו אורסוליני חתם את התוצאה עם פצצה מרחוק לרשת.

גנואה – פארמה 0:0

0:0 רותח בין גנואה לפארמה

הגריפוני עדיין ללא ניצחון אחרי שבעה משחקים, כשסיימו בתיקו מאופס נגד הצלבנים. זו הפעם הרביעית בה חניכיו של פטריק ויירה לא מצליחים למצוא את הרשת מפתיחת העונה, למרות שעבדולאיי אנ’דייה, בלם האורחת, הורחק עוד במהלך המחצית הראשונה. השוער היפני ציון סוזוקי הצטיין ועצר לא פחות משבע בעיטות לשערו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */