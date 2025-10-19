יום ראשון, 19.10.2025 שעה 16:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"11 שנים? זה יושב בראש, הפועל יכולה לנצח"

פיני בלילי ל"שיחת היום" לפני הדרבי: "חלק מהשחקנים היו ילדים בניצחון האחרון על מכבי, הם לא יודעים מה זה דרבי". וגם: מי שחקן המפתח ומה התוצאה?

|
רוי קורין ושחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
רוי קורין ושחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

הדרבי התל אביבי חוזר והפועל תקווה להפתיע ולעשות סוף ל-11 שנים בלי ניצחון על מכבי הערב (ראשון, 20:30). אחד שיודע דבר או שניים על האדומים הוא חלוץ העבר, פיני בלילי, שדיבר על התחושות לקראת המשחק בין הפועל למכבי, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אתה בלחץ שיש דרבי?
”אני לא יכול לשקר שאני לא בלחץ, ואם אגיד שאני בלחץ אז יגידו שאני לא נורמלי, אז כן… זה משחק מאוד יוקרתי, זה משחק על שלוש נקודות בסופו של דבר, לא יקרה כלום אם הפועל תנצח או תפסיד, אבל יש פה יוקרה וזה על הכסף הגדול בין גולדהאר לספרא, הקהל האדיר שייתן תצוגה מרהיבה ותפאורה מדהימה, הכל מהכל”.

עזוב מסביב, אתה מסתכל על הפועל, יש לה את היכולות לעשות את זה ולנצח את הדרבי?
”לא נכנס ללפני שנתיים ושלוש שכן הרגשנו או לא הרגשנו, הרוח של ברדה וגיא פרימור וספרא, מה שהם הביאו למועדון, המון המון שנים לא היה, השקט שיש במועדון. אמרתי את זה ואגיד כל הזמן, חסרים שניים או שלושה שחקנים גרזנים באמצע, כמו סילבה, כמו שי אבוטבול, יוסי אבוקסיס, שחקנים כאלה. עם כל הכבוד לטוריאל ובנימין ולכל השחקנים”.

ראינו את האוהדים שלהם אתמול, הרבה זמן לא היה דבר כזה.
”אם לא הייתה התרגשות אז הייתה בעיה, אני אוהד הפועל מגיל שבע, 40 שנה, נכון להיום – כמה שחקנים גדלו במועדון שיודעים מה זה דרבי? הקהל אמר למאיימבו, לקרייב ודאפה, זה חסר לי”.

צפו באימון הפועל ת"א לקראת הדרבי

מאז 2014 הפועל לא ניצחה, כמה זה מכביד על שחקן?
”השחקנים חלקם היו ילדים וחלקם שיחקו בנערים, אבל הם לא יודעים מה זה דרבי, בסופו של דבר זה יושב בראש, זה מחלחל, כל השבוע, אני בטוח שגם אם לא דיברו אז קוראים את זה בתקשורת, 4,000 ימים ואני לא זוכר כבר מה קראתי, הם יכולים לעשות את זה, את ההיסטוריה, אם הם ינצחו הם יכתבו את ההיסטוריה שאחרי 11 שנים הם ניצחו”.

זה ישנה להפועל את העונה אם היא תנצח, יתחילו לדבר עליה, מעבר לכך שהיא תעבור בצמרת את מכבי.
”הפועל תל אביב הבינו כולם שהיא צריכה להיות בצמרת, גם אם היא תפסיד אז הפועל קבוצה שצריכה להיאבק למעלה, לא יודע אם אליפות, אבל מקומות 3-4, אין שום קשר אם ינצחו או יפסידו, כמו שאמרתי כבר לפני המשחק נגד ב”ש, כולם מכירים ויודעים, המטרה היא חד משמעית”.

מי אתה חושב שחקן המפתח?
”אני לא יודע, קשה לי לשים אצבע, אבל אני הולך על השוער, על מאיימבו, על קרייב ודאפה”.

מה התוצאה?
”אני אמרתי 1:2 להפועל, הסתכלתי במשחקים האחרונים, שתי הקבוצות מבקיעות הרבה שערים, שתי הקבוצות התקפיות, שתי ההגנות מקבלים גולים, גם מכבי וגם הפועל. בתור אוהד הפועל אז היא צריכה לעשות משחק 100 אחוז, לא 99 אחוז, מכבי תעקוץ אותה עם כל זה שהיא לא בשיא שלה ואין את החלוץ, אבל שמכבי לא תרדים את הפועל שאין חלוץ, אני בטוח שהצוות יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר”.

