שגיב סיים את הטריאתלון באוסטרליה במקום ה-46

הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל שחר שגיב ממכבי תל אביב, סיים לפני כשעה במקום ה-46 בתחרות הגראנד פיינל של סבב אליפות העולם באוסטרליה. התחרות מהווה עבור הטריאתלטים את אליפות העולם במרחק האולימפי: 1500 מטרים שחייה, 40 קילומטרים רכיבה על אופניים ו-10 קילומטרים שחייה.

שגיב, היה הנציג הישראלי היחיד בתחרות יוקרתית זו, אליה זינקו 55 טריאתלטים במזג אוויר קשה עם רוחות חזקות, שבגללן שינו לפני התחרות את מסלול תחרות השחייה.

שגיב התחיל את התחרות בשחייה בצורה לא מספיק טובה ממנה יצא בדבוקה השלישית יחד עם היידן ווילד מניו זילנד, מדליסט הכסף במשחקים האולימפיים טוקיו 2020, שפרש מהתחרות במהלך הריצה. נציין כי שגיב לא הרגיש טוב גופנית ובריצה לא הצליח להתקדם בדירוג.

מתט האוזר (IMAGO)

בתחרות ניצח האוסטרלי מאט האוזר, זכייה שהפכה אותו לאוסטרלי הראשון שזוכה בתחרות היוקרתית. בעוד שלושה שבועות ישתתף שגיב בשתי תחרויות במסגרת גביע העולם ביפן ובקוריאה.