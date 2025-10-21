מעיין הנעורים: המערב המזדקן מגיע מול האלופה

עונת ה-NBA אוטוטו כאן ועל פניו, המערב (בניגוד גמור למזרח), נראה חזק ומסקרן - אולי אפילו יותר מאי פעם. אממה, הוא גם כנראה הכי מבוגר אי פעם. ארבע הקבוצות הכי מבוגרות בליגה מגיעות מכאן (קליפרס, גולדן סטייט, יוסטון וסקרמנטו). אצל הקליפרס זה כבר הפך לסוג של טרנד לא ברור, כשהיא בעצם עקפה יוטה ג'ז של 2001 עם ג'ון סטוקטון וקרל מאלון המזדקנים. הגיל הממוצע של שחקני הרוטציה? 32.5 אחרי שכריס פול בן ה-40 חזר הביתה לקבוצה בה כיכב בעבר.

וזה לא הכל כמובן, כי במערב יש לנו גם את אל הורפורד (39), סטף קרי (37), קווין דוראנט (37) ואחד לברון ג'יימס (40), שעבד על כולם לפני מספר שבועות, כשגרם לנו לחשוב שהוא אוטוטו פורש, ובסוף התברר שזה בסך הכל עוד תרגיל שיווקי מבית היוצר של LBJ. אוהדי הכדורסל פחות התחברו לזה דרך אגב. אז לברון פצוע וינוח בחודש הקרוב, אבל העונה מצפה לו ולשאר הקבוצות המתבגרות, קרב עיקש מול אלופה צעירה, רעננה ואיכותית כמו OKC, שעשתה שוב את כל המהלכים הנכונים בקיץ. ויש גם את לוקה וניקולה ואת פורטלנד ודני אבדיה. בקיצור, יהיה האפי האפי.

אוקלהומה סיטי ת’אנדר

תחזית: 20-62

חמישייה: שיי גילג'ס אלכסנדר, לו דורט, ג'יילן וויליאמס, צ'ט הולמגרן, אייזיאה הרטנסטיין

ווילאימס מחלים מפציעה בשורש כף היד ויחמיץ תקופה לא מבוטלת, אבל זה לא משהו שצריך להטריד את האלופה. לצידם: ניקולה טופיץ', קייסון וואלאס, אלכס קארוסו, אייזיה ג'ו, ארון וויגינס וגיי וויל השני.

שחקני אוקלהומה עם הגביע (IMAGO)

דנבר נאגטס

תחזית: 28-54

חמישייה: ג'מאל מארי, כריסטיאן בראון, קמרון ג'ונסון, ארון גורדון, ניקולה יוקיץ'

לצידם: ברוס בראון, טים הארדווי ג'וניור, יונאס ולנצ'יונאס

ניקולה יוקיץ' (IMAGO)

ל.א. קליפרס

תחזית: 31-51

חמישייה: ג'יימס הארדן, בראדלי ביל, קוואי לנארד, ג'ון קולינס, איביצה זובאץ'

חוץ מהגיל הממוצע, הסיפור העונה ב'אינטואיט דום' ינוע סביב לנארד והבעלים סטיב באלמר, שהסתבכו בחשד לתשלומים לא חוקיים, בפרשייה שבינתיים נחקרת על ידי הליגה. זה סיפור ששווה כתבה בפני עצמה, אבל בינתיים קוואי הגיע חדור מטרה ונראה מצוין בקדם עונה - כי מי יודע אם תהיה לו עוד הזדמנות לאליפות כמו השנה. בטח אם בהמשך אולי תגיע איזה השעיה ארוכה.

אז פול בן ה-40 כאן, וגם לופז (37) וביל הילדון (32) - כולם הגיעו בקיץ לקבוצה שכבר נראתה כמו מוסד גראיטרי במונחי NBA, עם ניק באטום, לנארד והארדן. ובכל זאת, הספסל שכולל את פול, דריק ג'ונס, קריס דאן, באטום, לופז ובוגדן בוגדנוביץ' הוא כנראה גם העמוק ביותר שהיה ללנארד סביבו אי פעם.

קוואי לנארד (IMAGO)

גולדן סטייט ווריורס

תחזית: 32-50

חמישייה: סטף קרי, מוזס מודי, ג'ימי באטלר, דריימונד גרין, אל הורפורד

כל קבוצה עם קרי ובאטלר תרוץ חזק בסופו של דבר, ואם השניים יישארו בריאים, לווריורס יש את אחד הסגלים הכי מאוזנים בליגה, ולמאמן סטיב קר, יהיו הרבה כלים (תארו לכם הגנה עם הורפורד וגרין). ברנדין פוג'ימסקי, ג'ונתן קומינגה, באדי הילד וגארי פייטון יעלו מהספסל במקרה הצורך, אבל בסוף הכל יקום וייפול על שני הכוכבים. ואם כבר נגענו בקר, אז המאמן לא חתום מעבר לעונה הנוכחית - מה שיעלה לא מעט ספקולציות בהמשך הדרך. אנחנו נמשיך לעקוב.

סטיב קר (IMAGO)

יוסטון רוקטס

תחזית: 32-50

חמישייה: ריד שפארד, אמן תומפסון, קווין דוראנט, ג'בארי סמית, אלפרן שנגון

פרד ואן פליט גמר את העונה עוד לפני שזו החלה וזה הולך להשפיע משמעותית על העונה של הרוקטס. שפארד אמנם מחליף סביר, אבל עדיין לא יכול לתת את מה ש'סטדי פרדי' נתן. אבל הסיפור הוא כמובן KD שהגיע בקיץ, והקפיץ את הרוקטס לראש טבלת ההימורים - בטח אחרי הקיץ המצוין של שנגון בנבחרת טורקיה.

הבעיה היא שדוראנט סובל מסוג של קללה מאז שעזב את השושלת ההיא של הווריורס מסוף העשור הקודם, כשהקבוצות בהן ביקר התפרקו לגמרי. דוריאן פיני סמית' הגיע גם הוא בקיץ ויעבה את הספסל לצד ג'וש אוקוגי וסטיבן אדאמס. האם זה מספיק? לא בטוח.

קווין דוראנט (IMAGO)

סן אנטוניו ספרס

תחזית: 34-48

חמישייה: ד'ארון פוקס, סטפון קאסל, דווין ואסל, האריסון בארנס, ויקטור וומבניאמה.

דילן הארפר, שנבחר שני בדראפט האחרון, צפוי להיכנס לעניינים מהר וגם על קארטר בראיינט, שנבחר 12 מקומות אחריו יש דיבור חיובי. בכלל, הספרס נראים צעירים (אבל לא יותר מדי), רעבים ומוכנים לעשות קפיצת מדרגה נוספת, אחרי שאשתקד הפרויקט קצת נתקע בגלל הפציעה של וומבי. עכשיו, כשפוקס לצידו לעונה מלאה, ואחרי שמילא מצברים במנזר השאולין, הסנטר הצרפתי אמור להתמודד על ה-MVP ולסחוב את הקבוצה קדימה.

ויקטור וומבניאמה (IMAGO)

מינסוטה טימברוולבס

תחזית: 36-46

חמישייה: מייק קונלי, אנתוני אדוארדס, ג'יידן מקדניאלס, ג'וליוס רנדל, רודי גובר

הזאבים חוזרים פחות או יותר עם אותו סגל, אבל עם קונלי זקן יותר ועם נאז ריד, דונטה דיוינצ'נזו וג'ו אינגלס קשישא שעולים מהספסל. מה שאומר שזה הולך להיות שוב נחמד, אבל לא מספיק. מה שכן, את אדוארד אסור להספיד והתקרה גבוהה הרבה יותר מהמקום השביעי שבו דירגנו אותם.

אנתוני אדוארדס (IMAGO)

ל.א. לייקרס

תחזית: 39-43

חמישייה: לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, רוי האצ'ימורה, לברון ג'יימס, דיאנדרה אייטון

לברון יישב בחוץ בחודש הראשון, אבל אחרי שלא האריכו לו חוזה כמו שביקש בקיץ, אולי זה בכלל תרגיל שלו שאמור לגרום לקבוצה שלו להילחץ? האמת שאצלו, כבר אי אפשר לדעת באמת. בינתיים הלחץ הזה ייפול על הכתפיים הרחבות של לוקה, אבל הוא הרי כבר רגיל לזה. בינתיים מרקוס סמארט ודיאנדרה אייטון הגיעו בשתי עמדות שהיו צריכות להתחזק. אייטון הוא בכלל הימור מסקרן בעמדת הסנטר שהיה עקב אכילס בהוליווד אשתקד. האם זה יעבוד לאורך זמן? לא בטוח.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

דאלאס מאבריקס

תחזית: 43-39

חמישייה: דיאנג'לו ראסל, קליי תומפסון, קופר פלאג, אנתוני דייויס, דרק לייבלי

המכה של הליגה, פציעות ACL מסיימות עונה, לא פסחה גם על קיירי אירווינג (שאולי יחזור בחודש מרץ). אז דאלאס הביאה מחליף ראוי בדמותו של ראסל ועל פניו, הסגל נראה סביר פלוס. תודו. ההימור ההוא שהפך את ה-GM ניקו האריסון לבדיחה, נראה כרגע פחות נורא כשהתברר שהבחירה הראשונה מגיעה לטקסס. אז פלאג הגיע ואיתו תקוות לפרנצ'ייז פלייר חדש, ואפילו AD כבר מבטיח שנראה כאן קונטנדרית. נחייה ונראה.

אנתוני דייויס (IMAGO)

ממפיס גריזליס

תחזית: 43-39

חמישייה: ג'ה מוראנט, קנטביוס קולדוול פופ, ג'יילן וולס, ג'ארן ג'קסון ג'וניור, זאק אידי

מוראנט פצוע, אבל יחזור מהר ואידי ישוב רק בעוד 6 שבועות, אבל גם איתם לא בטוח שלגריזליס יש קבוצה מספיק טובה כדי להתמודד בקונפרנס מפוצץ בכשרון.

ג'ה מוראנט (IMAGO)

סקרמנטו קינגס

תחזית: 44-38

חמישייה: דניס שרודר, קיאון אליס (קיגן מארי), זאק לאבין, דמאר דרוזן, דומנטאס סבוניס

החבר ראסל ווסטברוק חתם לפני שבוע לעונה מספר 18 בליגה ויביא איתו עוד קצת ותק לקבוצה מזדקנת גם כך. שרודר חתם ומגיע אחרי עונה טובה ועוד יורובאסקט אדיר, כדי לפתוח בחמישייה, אבל אם העסק שוב יחרוק, הקינגס יתחילו לבדוק את השוק בחיפוש אחר טריידים אפשריים.

דניס שרודר (IMAGO)

פורטלנד טריילבלייזרס

תחזית: 48-32

תחזית: ג'רו הולידיי, שיידון שארפ, דני אבדיה, טומאני קמארה, דונובן קלינגן

לבלייזרס יש קבוצה מלהיבה, חייבים להודות. הכדורסל של צ'ונסי בילאפס הפתיע רבים, כמו גם מי שהפך לפנים של הקבוצה הזו - דני אבדיה. הישראלי יקווה לעשות קפיצת מדרגה נוספת, וכששחקנים סקוּט הנדרסון, ג'ראמי גרנט, מאתיס טייבול והרוקי המסקרן יאנג האנסן עולים מהספסל, יש למה לצפות. קחו בחשבון שפורטלנד ויתרה על אנפרני סיימונס בקיץ, כך שהכיוון ברור - אבדיה, קמארה, שארפ והנדרסון - הם העתיד של המועדון לשנים הקרובות.

דני אבדיה (IMAGO)

פיניקס סאנס

תחזית: 47-30

חמישייה: דווין בוקר, ג'יילן גרין, ריאן דאן, דילון ברוקס, מארק וויליאמס

מאט אישבייה הבטיח אליפות תוך שנתיים כשרכש את המועדון שהגיע לגמר רק לפני ארבע שנים. הרעיון היה לנסות וליצור סופר טים סביב הסופרסטאר שתמיד היה שם - בוקר. בסוף הפרויקט נתקע ואת ביל ו-KD כבר אי אפשר היה להשאיר כי הניסוי היה יקר מדי. גרין וברוקס הגיעו תמורת דוראנט ויהפכו את פיניקס לקבוצה טובה מדי בשביל טאנקינג. דראפט? אל תהיו מצחיקים, נו.

דילון ברוקס (IMAGO)

ניו אורלינס פליקנס

תחזית: 53-29

חמישייה: ג'ורדן פוּל, טריי מרפי, הרברט ג'ונס, זאיון וויליאמסון, איב מיסי

דז'ונטה מארי פצוע ואולי טוב שכך אם בניו אורלינס רוצים להמשיך בתהליך הבנייה. זאיון הגיע רזה מתמיד ונראה טוב, אבל לנו קשה להיזכר מתי הוא הצליח לסיים עונה בלי פציעה. צמד הרוקיז המבטיחים, ג'רמייה פירס ודריק קווין, מאיימים גם הם לעשות קצת רעש. אבל לא יותר.

זאיון וויליאמסון (IMAGO)

יוטה ג'אז

תחזית: 65-17

חמישייה: אייזיאה קולייר, אייס ביילי, טיילור הנדריקס, לאורי מרקאנן, ווקר קסלר

הרוקי המבטיח אייס ביילי, לפחות על פי הטרום עונה, נראה כמו הדבר האמיתי. השאלה היא מתי דני איינג' יחליט להיפרד ממארקנן. וכשזה יקרה, חצי ליגה תתקשר אליו.