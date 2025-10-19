אראוחו יכול להיות חלוץ מרכזי טוב גם בקלאסיקו

בתחילת החודש, אחרי ההפסד הדרמטי של ברצלונה לפאריס סן ז'רמן בליגת האלופות, התראיין כוכב העבר, חוסה מריה באקרו, וטען שהקבוצה זקוקה לגיוון טקטי: "תמיד יש להם אותה גישה ואותה תבנית. במשחקים מהסוג זה, כדאי שתהיה גם תוכנית אלטרנטיבית. זה לא אומר שברצלונה תאבד את הזהות שלה. גם יוהאן קרויף עשה את זה בתקופתי. כאשר משהו לא הלך, הוא לא היסס לשלוח את אלכסנקו לעמדת החלוץ המרכזי ולשלוח אליו כדורים ארוכים".

אלכסנקו, באסקי כמו באקרו עצמו, היה בלם חיוני במערך של בארסה בין 1980 ל-1993. הוא לא היה גבוה במיוחד, אך ניחן במשחק ראש טוב והייתה לו נוכחות פיזית. בתחילת הקדנציה של המאסטרו ההולנדי כמאמן בקאמפ נואו, הוא אכן נטה להשתמש באלכסנקו ברחבת היריב בדקות האחרונות כשהקבוצה נקלעה לפיגור. זה לא תמיד עזר להציל את המשחקים, אבל בהחלט נתפס כחשיבה מחוץ לקופסא, ותרם לביסוס מעמדו של קרויף כמאמן הרפתקן ולא שגרתי.

פפ גווארדיולה, שהספיק לשחק קצת לצד אלכסנקו, זכר את זה היטב. החזקת כדור וטיקי טאקה היו הבסיס עליו בנה את המשחק של ברצלונה אחרי מינויו למאמן בקיץ 2008, אבל לפעמים היה צריך משהו אחר לגמרי, והוא הורה לג'רארד פיקה לדהור למעלה ולהיות חלוץ. הדוגמא המפורסמת ביותר לכך התרחשה במשחק הגומלין בחצי גמר ליגת האלופות ב-2010, מול הבונקר של אינטר ששיחקה בנחיתות מספרית במשך רוב ההתמודדות.

פפ גווארדיולה ויוהאן קרויף (רויטרס)

החבורה של ז'וזה מוריניו ניצחה 1:3 במשחק הראשון, ושמרה על תוצאה מאופסת בקטלוניה כאשר פיקה הוסט קדימה. בדקה ה-84 זה הניב פרי, והחלוץ החדש קיבל את הכדור ברחבה, השכיב באמנות את איבן קורדובה, גילגל פנימה וקבע 0:1. בסופו של דבר, זה לא הספיק, אבל המהלך הוכתר כהצלחה.

כאשר קרויף וגווארדיולה עשו זאת, הם זכו בדרך כלל לשבחים. במקרה של רונאלד קומאן, שמעמדו כמאמן לא היה מזהיר בלשון המעטה, תגובות האוהדים והפרשנים היו שונות בתכלית. הם ממש לא אהבו את רעיונו של ההולנדי לשלוח בספטמבר 2021 את פיקה לעמדת החלוץ כאשר בארסה פיגרה 1:0 במשחק הליגה הביתי מול גרנאדה. יחד איתו, הפך לחלוץ גם הבלם האורוגוואי הצעיר רונאלד אראוחו, והוא זה שהשווה בנגיחה ל-1:1 בדקה ה-90. בתקשורת ספרו 54 הגבהות לרחבה של היריבה הצנועה באותו ערב וקבעו כי מדובר בסגנון זר לברצלונה. "אנחנו לא הקבוצה מלפני כמה שנים", אמר קומאן על הסגל שלו. כחודש לאחר מכן, הוא פוטר.

השער ההוא של אראוחו היה טיפוסי מאוד עבור בלם גבוה שמצטרף להתקפה, אבל היו לו גם ביצועים מרהיבים הרבה יותר. את שערו הראשון בקבוצה הראשונה של בארסה הוא הבקיע בדצמבר 2020 לרשת ולנסיה בחצי מספרת מופלאה, אשר גם טובי החלוצים היו גאים בה מאוד. זה לא מפתיע את אלה שמכירים פועלו של אראוחו במולדתו, כי כשחקן נוער במדי רנטיסטס הקטנה הוא שיחק באופן קבוע כחלוץ מרכזי. למעשה, הוא עשה זאת עד גיל 17, עד שעבר הסבה כי הוחלט לנצל את עוצמתו הפיזית דווקא בהגנה.

ג'רארד פיקה עם פפ (רויטרס)

השינוי הזה היה מצוין עבור אראוחו שהתקדם במהירות. העניין הוא כי את תשומת הלב אחרי שצורף לסגל הבוגר של רנטיסטס בליגה השנייה באורוגוואי הוא משך כאשר הבקיע שלושער – בהיותו בלם. כך נסללה דרכו לבוסטון יונייטד בליגה הראשונה, שם איתרו אותו הסקאוטים של ברצלונה. אחרי המעבר לקטלוניה ב-2018, הוא הספיק להבקיע 6 פעמים בקבוצת המילואים של הבלאוגרנה. יש לו חושים מפותחים ברחבה, והוא יודע להגיע לכדורים עם אינסטינקטים של חלוץ טבעי. לכן, אם שולחים אותו לעמדה קדמית, הוא לא יהיה שם רק כדי לזכות בכדורי הגובה. הוא יכול להיות כתובת גם למסירות בהתקפות מסודרות. ניתן פשוט לראות בו חלוץ לכל דבר.

וזה מה שקרה אתמול בדרבי הקטלוני הטעון מול ג'ירונה. בארסה שלטה בכדור, אבל ההרכב החסר שלה התקשה לייצר הזדמנויות בהבקעה, בעוד העורף היה חדיר מאוד. התוצאה עמדה על 1:1 לקראת הסיום, ודווקא קבוצת התחתית האורחת הרגישה מקופחת אחרי שלל החמצות מעמדות קורצות במיוחד - בתסריט הגיוני יותר ג'ירונה הייתה יכולה להביס את האלופה. האנזי פליק היה נסער מהרגיל על הקווים, ולבסוף גם ספג כרטיס אדום, אבל עוד קודם לכן שלף הגרמני את אראוחו מהספסל ושלח אותו למגרש על תקן חלוץ. נדמה היה שהוא הקשיב לעצתו של באקרו.

בפועל, הוא אמר לאורוגוואי לשחק כמו רוברט לבנדובסקי. הסקורר הפולני היה חסר אתמול, ואין בסגל הבלאוגרנה חלוץ נוסף עם מאפיינים שלו. לפראן טורס יש איכויות אחרות, אבל גם הוא נעדר בשל פציעה, אז היה צריך לאלתר כאשר התוכנית המקורית לא עבדה. לאמין ימאל ופדרי הוחלפו אחרי שעה, והעסק ממש לא עבד. אז אראוחו נכנס, שינה לגמרי את התבנית הטקטית והיווה כתובת מצוינת למסירות לרחבה מכל הסוגים. עמוק בזמן פציעות, פרץ פרנקי דה יונג מימין, והחלוץ החדש הגיע למסירת הרוחב במיומנות מעוררת התפעלות. התזמון והבעיטה לפינה הרחוקה היו מושלמים.

דרמה ענקית בדרבי הקטלוני

בארסה אולי לא הייתה ראויה לניצחון, אבל קיבלה אותו – וזה היה חיוני מאוד עבורה אחרי שני הפסדים רצופים, ולקראת קלאסיקו ביום ראשון הבא. ללא קשר לתוצאת המשחק של ריאל מדריד מול חטאפה הערב, יגיעו הקטלונים לסנטיאגו ברנבאו בידיעה כי ניצחון יעלה אותם לפסגה. ללא השער של אראוחו, הם היו מידרדרים לסוג של משבר, אך כעת המומנטום שוב חיובי – ואפשר לחלום על שחזור החגיגות הגדולות על חשבון היריבה הלבנה המושבעת מהעונה שעברה.

השער הדרמטי היה חשוב מאוד גם עבור ארואוחו באופן אישי. מניותיו היו בירידה מאז אפריל 2024, אז גרמה ההרחקה ברבע גמר ליגת האלופות מול סן ז'רמן לתבוסה ולהדחה. פציעה בקופה אמריקה גרמה לו להחמיץ את החודשים הראשונים של העונה שעברה ולהיות בפיגור בכל הקשור ללימוד העקרונות של פליק. איניגו מרטינס ופאו קובארסי היו הצמד המועדף של הגרמני במרכז ההגנה בעונת הדאבל, והאורוגוואי שקל ברצינות לעזוב לטובת יובנטוס בינואר. במקום זאת, שיכנע אותו המנהל הספורטיבי, דקו, לחתום על חוזה ארוך טווח עד 2031, אבל הקרב על המקום בהרכב עדיין לא טריוויאלי – אפילו אחרי עזיבתו של מרטינס לסעודיה.

אז אתמול, למשל, בחר פליק לשלב את אריק גארסיה לצד קובארסי, ואראוחו שוב נותר על הספסל. להיכנס כמחליף מאוחר בעמדה החדשה ולהרוויח שתי נקודות חשובות עבור הקבוצה האהובה היה חלום שהתגשם במצב כזה. אין לדעת אם זה יעניק לו אשראי בהרכב בקלאסיקו, אבל מעכשיו כדאי לקחת בחשבון את האלטרנטיבה. אראוחו הוא לא רק בלם, אלא גם חלוץ מרכזי טוב. כך הוא שיחק בנוער במשך שנים ארוכות, ואין סיבה שלא ייעשה שימוש בכישוריו אלה גם ברמה הגבוהה ביותר. אפילו בסנטיאגו ברנבאו.