בריינה זועמים: אנחנו במסלול הבטוח לירידת ליגה

נקודה אחת מ-24 אפשריות מותירות בבני ריינה ספקות לגבי הסיכוי של הקבוצה השנה לשרוד בליגת העל. אתמול (שבת), הצפוניים הפסידו בבית להפועל חיפה 2:1 והתרחקו עד כדי שבע נקודות מהמקום ה-12 שמבטיח הישארות בליגה, כל זאת רגע לפני שני משחקים קשים ביותר במחזורים הקרובים מול הפועל ב"ש ומכבי ת"א.

המאמן החדש של הקבוצה, אדהם האדיה האדיה, נכנס בסיום לחדר ההלבשה ואמר לשחקנים: "עשינו הכל נכון במחצית הראשונה ולא מקובל עלי שאנחנו סופגים שער ממצב נייח. זה מראה על נאיביות. נצטרך בהמשך לתקן את מה שצריך". במחצית הראשונה הפועל חיפה בעטה בעיטה אחת בלבד למסגרת של גד עמוס. בחצי השני, ריינה הייתה פחות טובה והדבר נוצל עד תום על ידי החיפאים.

בקבוצה זעמו מאד על הבלם ג'וניור פיוס, שהורחק פעם שנייה השנה והשאיר את הקבוצה בעשרה שחקנים: "איך אפשר להביא בלם כל כך חלש. זה פעם שנייה שהוא משאיר אותנו בחיסרון מספרי. נקודה אחת מ-24 זה מתכון בדוק לירידת ליגה, ולצערנו אנחנו במסלול הזה”.

ג'וניור פיוס מורחק (חג'אג' רחאל)

נעשו כאן המון טעויות בתחילת העונה ואנחנו משלמים על זה היום. ככה יהיה קשה להישאר, ורק לחשוב שהפער מהמקום ה-12 יכול לצמוח, בגלל שני המשחקים שמצפים לנו מול שתי הראשונות. זה מסביר את המצב הגרוע שלנו". אמרו בריינה.