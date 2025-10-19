יום ראשון, 19.10.2025 שעה 10:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"זו עובדה שקצב צבירת הנקודות שלנו הוא טוב"

מאמן בית"ר ירושלים, יצחקי, דיבר במסע"ת לפני אשדוד מחר ב-20:00: "האוהדים יכולים להביע את דעתם, אני שואף שהקבוצה תשחק טוב יותר". וגם: ירין לוי

|
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

אחרי פתיחת עונה קצת יחסית מקרטעת, בית”ר ירושלים השלימה שלושה ניצחונות רצופים והתבססה ברביעייה המובילה בטבלה, כאשר מחר (שני, 20:00) הקבוצה מהבירה תפגוש את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור השביעי למשחק מסקרן וכשהיא עם 13 נקודות, היא רוצה להמשיך במומנטום החיובי. כעת, מאמן הקבוצה ברק יצחקי, דבר במסיבת עיתונאים.

המאמן פתח: “זה לא היה סתם ניצחון המשחק הקודם, לא רוצה להשתמש במילה ניצחון היסטורי, אבל העבר הראה שלא הרבה קבוצות ידעו לחזור ב-10 שחקנים לחזור במחצית אחת, להבקיע חמישה שערים, לייצר כדורגל טוב מול קבוצה טובה, שהייתה יכולה לעשות לנו נזק לא קטן, אז המשחק היה משמעותי, היו הרבה נקודות טובות וגם דברים לשפר, עבדנו על זה ומפה מסתכלים קדימה.

“הייתי רוצה לראות משחק שונה, קבוצות שמשחקות בצורה שונה, אנחנו שמים דגש לאיך אנחנו רוצים לשחק, אבל גם שמים דגש ליריבה. לאשדוד יש חוזקות לא קטנות, צריך לדעת להתמודד עם זה ומצד שני לשחק את הכדורגל שלנו, לייצר רצף משחקים, זה יכול להיות המשחק הרביעי שאנחנו יכולים לנצח ברצף, זה אתגר”.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

יצחקי המשיך: “הכרטיסים האדומים? זה לא דבר נורמלי, יש דברים שאי אפשר לשלוט עליהם אבל יש גם דברים שכן, צריך להרים את הראש ולא להשאיר את השחקנים ככה בחיסרון מספרי, כולם יודעים את זה, ואני מקווה שזה לא יקרה. הכל תלוי בכושר של הקבוצה ושל השחקנים, איך האימונים עוברים, יש הרבה דברים שמשתנים, אני לא מגיע אף פעם עם הרכב נעול בתחילת שבוע, יש דברים שמשתנים, כמובן שאני לוקח את ההחלטות שלי בכל משחק ומשחק, עושה התאמות במשחקים וככה אני קובע מי ישחק.

“אני לא מתייחס לאף אחד בכפיות טובה, האוהדים קונים כרטיסים והם יכולים להביע את דעתם, מה שאני יכול להגיד זה שזו עובדה שקצב צבירת הנקודות שלנו זה טוב, כמו כל מאמן אני שואף שהקבוצה תשחק הרבה יותר טוב, אני מכיר את האוהדים לא יום ולא יומיים, ואמרתי את זה גם כמה פעמים, התמיכה שלהם גדולה, יש לפעמים את אלה שמנסים לפרוק, אבל זה זכותם, אני מרוכז אך ורק בהצלחה של הקבוצה ולדעתי זה הולך טוב מתחילת העונה.

“ירין לוי? אם תראה אותו מקבל דקות אז אתה תראה את זה מחר, הוא מתאמן מספר אימונים, הוא עשה אימונים מלאים וכמו רוב השחקנים, כשיר לקראת מחר. הטקס לחטופים? קודם כל זה מרגש, גם במשחק האחרון נגד פ”ת היה מרגש, ובטוח שגם מחר אנחנו, כמו כל העם, שמחים ונרגשים מהחזרה של החטופים, כמובן שהראש שלנו והלב לא שלמים כי יש עוד ואני מקווה שיחזרו הביתה. כמועדון אנחנו יודעים ללוות, בטח אחרי ה-7.10 וגם לפני, משפחות של חיילים שנפצעו, משפחות שכולות, המועדון מלווה אותם בצורה מדהימה ואני בטוח שזה יהיה מרגש לכולם”.

לוקה גדראני (רדאד גלוקה גדראני (רדאד ג'בארה)

גם בלם הקבוצה, לוקה גדראני דיבר: “היה לי קשה להחליט, אבל אני שמח שבאתי. בקייראט המצב לא היה ברור, לכן הגעתי ולדעתי החלטתי טוב. האם הקבוצה מספיק טובה להיאבק על האליפות? הזמן יגיד, אני לא יכול לענות. יש לנו שחקנים מדהימים ופוטנציאל טוב להיאבק על ההישגים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */