"גל אראל מוכיח שהבחירה שלי בו הייתה מוצלחת"

בשקט בשקט, אבל בצורה בטוחה, הפועל חיפה ממשיכה להתקדם במעלה הטבלה ואחרי ניצחון החוץ אתמול (שבת) מול בני ריינה 1:2, היא כבר נמצאת במקום החמישי עם 11 נקודות. המאמן גל אראל ממשיך לזכות בכל המחמאות האפשריות על דרך התנהלותו המקצועית.

בהפועל חיפה מציינים שבזמן המחצית הראשונה לא הייתה טובה, החילופים ההתקפים שביצע גל אראל העירו את הקבוצה, כאשר אניס פורת נכנס על חשבון רועי זיקרי. רותם חטואל ואיתי בוגנים, שנכנסו כמחליפים, היו אחראים על שער הניצחון. תוך כדי המחצית, במצב של 1:1, המאמן עבר לשחק עם קו של חמישה שחקני הגנה, כשבוגנים שיחק על קו שמאל וגם כבש את שער הניצחון.

לאחר המשחק, הבעלים, יואב כץ, אמר: “כאשר החלטתי למנות את גל אראל כמאמן, כולם קפצו וביקרו את ההחלטה, אני שמח שגל מוכיח שהבחירה שלי, עד עכשיו, הייתה מוצלחת ונכונה”.

גל אראל (חג'אג' רחאל)

מי שזכו למחמאות היו השוער ניב אנטמן וצמד המחליפים, רותם חטואל ואניס פורת. עליהם כץ אמר: “אנטמן היה הכי טוב והציל אותנו מכמה התקפות מעבר של ריינה. היו שש שבע התקפות מסוכנות של ריינה ואנחנו צריכים לשים את הדעת על הנושא הזה”.

מי שלא שיחקו הם צמד הזרים המאכזבים עד כה, לארי אנגולו ורג’יס אנדו, שיש ספק לגבי המשך עתידים בינואר הקרוב, בו הפועל חיפה תנסה לעשות התאמות כדי להשתדרג לקראת החלק השני. במחזור הקרוב, הקבוצה מהכרמל תארח את בית”ר למשחק סופר מסקרן. הקבוצה מהבירה תפגוש מחר את מ.ס אשדוד, כשניצחון שלה יצמצם עד כדי פער של ארבע נקודות מהמוליכה הפועל ב”ש, מה שעשוי להביא לאלפי אוהדים צהובים-שחורים לסמי עופר.