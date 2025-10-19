בטבריה מאוכזבים: "השער המוקדם סיבך אותנו"

בקבוצה של אלירן חודדה יצאו מאוכזבים בעיקר מהתוצאה. אך למרות ההפסד (2:0) והעובדה שבני סכנין עוד החמיצה פעמיים מהנקודה הלבנה, במועדון הדגישו שהם היו שווים לקבוצה מהמגזר. "שוויון היה תוצאה משקפת יותר למה שנעשה במשחק", אמר בסיום המאמן, אלירן חודדה. "פתחנו לא טוב, אבל לאחר מכן נכנסו למשחק ומהדקה ה-15 שלטנו בהתמודדות, היינו טובים מהם בהרבה, למרות הפנדלים המוחמצים והתוצאה".

מי שנראה בסיום מדוכדך הוא הבלם הצ'כי, אונדז'יי באצ'ו, שלא כך רצה לחזור למגרשים, לאחר שנעדר מפתיחת העונה עקב פציעה. באצ'ו לא כיסה טוב את מירניאן בשער הראשון, ספג בהמשך צהוב והוחלף בדקה ה-66. בקבוצה עודדו את הצ’כי ואמרו לו להרים את הראש. "ידענו שבאצ'ו לא יהיה בכושר מלא, מכיוון שחזר אחרי כמעט חודשיים בחוץ", התייחס חודדה בסיום לבלם שלו. "הוא עוד יחזור לעצמו וייתן לנו את מה שהוא יודע".

"באצ'ו רק חזר עכשיו ואין ספק שהוא מהר מאוד יחזור להיות העוגן שהוא היה בהגנה שלנו בשנה שעברה", אמרו במועדון. "הוא יחזור להיות הבאצ'ו שאנחנו מכירים". מי ששוב קיבל מחמאות היה השוער הפורטוגלי, רוג'ריו סנטוס, ששוב היה מצוין. עצר שני פנדלים ועוד מספר מצבים לסכנין.

רוג'ריו סנטוס (רדאד ג'בארה)

בקבוצה יתחילו להתכונן כעת למשחק הקרוב, מול מכבי חיפה (שבת, גרין, 18:30), כאשר לדניאל גולאני הפצוע, שייחסר, יצטרף גם ירין סוויסה, שהורחק אתמול. מחמד אוסמן, שנעדר אתמול עקב דלקת בשריר הירך האחורי, נמצא גם הוא בספק ובקבוצה ינסו להכשיר אותו.

"לא אידיאלי לקבל אחרי הפסד את מכבי חיפה, שתבוא כמו חיה פצועה ומאוד מסוכנת, כי הם חייבים ניצחון. נצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לצאת עם תוצאה טובה", אמר שחקן בקבוצה.