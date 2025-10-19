"הולאנד החלוץ האידיאלי, הוא כמעט מושלם"

עוד יום, עוד הופעה אדירה של ארלינג הולאנד. החלוץ המפלצתי של מנצ’סטר סיטי הבקיע צמד נוסף אתמול (שבת), בניצחון התכולים 0:2 על אברטון. בשמונה משחקים בלבד העונה, יש לו כבר 11 שערים, כשהיו רק עוד שני מקרים ששחקן עשה את זה באנגליה: הנורבגי ב-2022/23 וב-2024/25. כן, בכל הפעמים זה היה הוא.

מאמן היריבה, דייויד מויס, החמיא: “הלוואי שהוא היה משחק במקום אחר! כנראה שכל מאמן חושב כך”. גם פפ גווארדיולה שיבח: “סרחיו אגוארו כבש לא מעט שערים בנגיחות, אבל הנוכחות של ארלינג והגובה שלו מדהימים. הוא חי בשביל זה, הוא האיש המרכזי שלנו כרגע”.

גם החלוץ האגדי לשעבר, אלן שירר, נפעם מהנורבגי: “אם הייתי בונה מאפס את המספר 9 האידיאלי, תסתכל על הולאנד. יש לו שערים, מהירות, כוח, משחק ראש, והוא לא מפחד ממגע פיזי או מהעובדה שהוא לא נוגע הרבה בכדור. הוא כמעט מושלם”.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

עם זאת, בסיטי מבינים שהם לא יכולים להיות תלויים מדי בחלוץ: “אנחנו צריכים גם את שחקני הכנף והקשרים ההתקפים שיכבשו”. אמר פפ: “הם חייבים להשתפר ולכבוש שערים, ברמה הזו הם צריכים לדרוש מעצמם יותר. היו מצבים לסאביניו, דוקו וריינדרס, הם חייבים לשים את זה בפנים, אחרת לא נוכל להשיג מה שאנחנו רוצים”.