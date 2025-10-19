יום ראשון, 19.10.2025 שעה 07:46
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

אכזבה בב"ש: "לא הופענו, נשלם על ההפסד"

תסכול גדול במועדון אחרי ה-1:0 לק"ש: "קבוצה שרוצה להתמודד עד הסוף, לא יכולה להפסיד משחק כזה. עייפות? אין דבר כזה". וגם: השינויים המתוכננים

|
שחקני הפועל באר שבע בהלם (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע בהלם (ראובן שוורץ)

אכזבה גדולה בהפועל באר שבע. אחרי פתיחת עונה מושלמת של 6 ניצחונות מ-6 משחקים, החבורה של רן קוז’וק הפסידה לראשונה העונה בליגה, 1:0 לעירוני קריית שמונה. המרוויחות הגדולות יכולה להיות מכבי תל אביב, שניצחון שלה הערב (ראשון) בדרבי יקטין את הפער לנקודה אחת בלבד.

"לא הופענו למשחק ולא הגיע לנו לנצח", אמרו בבירת הנגב, "זה חבל מאוד מבחינתנו. קבוצה שרוצה להתמודד עד הסוף לא יכולה להפסיד משחק כזה. דיברנו על זה לפני המשחק, רן הזהיר מזה וחבל שלא באנו מוכנים מספיק כי אנחנו נשלם על ההפסד הזה".

ההפסד המתסכל לק"ש שהגיעה למשחק עם 5 נקודות בלבד, גרם ללא פחות מהלם. בהפועל ב"ש ידעו שק"ש קבוצה טובה שיכולה לעשות הרבה צרות, אבל לא ציפו לרשום את ההפסד הראשון אחרי 7 מחזורים. קוז'וק אמר לפני המשחק שזה מאוד מזכיר לו את החשיבות של המשחק נגד מכבי נתניה בפלייאוף והוא צדק, בעיקר מאחר ובשני המשחקים היה אפשר לרדת עם נקודה ובשניהם זה הסתיים בהפסד על השנייה האחרונה.

שחקני הפועל באר שבע בסיום (ראובן שוורץ)שחקני הפועל באר שבע בסיום (ראובן שוורץ)

בקבוצה דחו על הסף את הטענות על עייפות אצל חמשת שחקני נבחרת ישראל, שהגיעו אחרי עומס של שני משחקים קשים נגד איטליה ונורבגיה. אליאל פרץ היה השחקן היחידי שלא פתח בגלל כאבים בגב, אבל נכנס לשחק במחצית השנייה. "אין דבר כזה עייפות, אם שחקן מרגיש עייף אז אנחנו מצפים ממנו שיודיע, אבל זה לא קרה ולכן לא מתייחסים לזה”, אמרו בב”ש, “בסוף לא הגענו להרבה מצבים איכותיים ונתנו לק"ש לשחק את הכדורגל שלה. בגלל זה הפסדנו".

איגור זלאטנוביץ’ שאמור להיות המוציא לפועל, עדיין לא מצליח להביא את עצמו לביטוי. גם אמש החלוץ הסרבי עשה הרבה עבודה והגיע למצב אחד טוב, אבל לא עשה את המוטל עליו. עוד זר שלא בא לידי ביטוי הוא ג’וזף סאבובו בנדה, שקיבל דקות בכורה בליגה, אבל חוץ מבלאגן, לא הצליח לעשות יותר מדי. כרגע, התפוקה מהזרים של ב"ש לא מספיק מורגשת.

איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ' ושי בן דוד (ראובן שוורץ)

לקראת משחק הבית נגד מכבי בני ריינה במחזור הקרוב, קוז'וק עשוי לעשות כמה שינויים. ניב אליאסי שחזר לכשירות מלאה ולא פתח אמש, צפוי לחזור אל בין הקורות. גם הלדר לופס ואליאל פרץ ישובו ל-11. בב"ש מעידים על הגברת קצב אצל חמודי כנעאן, שסיים אימון מלא ביום שישי האחרון, אבל עדיין לא נכלל בסגל. כנעאן מעורר עניין רב בקטע השלילי, מאחר והגיע בקול תרועה ועדיין לא מצליח להיכנס לקצב האימונים של מחזיקת הגביע. ההערכה שאם כנעאן ימשיך להתאמן כרגיל, בקרוב יתחילו להכניס אותו בהדרגה לעניינים.

