יום ראשון, 19.10.2025 שעה 12:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
3143-1562הפועל ירושלים
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

"צריכים להיות טובים לאורך זמן ולסגור משחק"

במכבי ת"א מתאוששים מהיורוליג ומתכוננים למשחק נגד רעננה בליגת ווינר סל (17:45): "אסור שיהיו כאלה עליות וירידות". וגם: מה שמצפה לצהובים בהמשך

|
שחקני מכבי תל אביב (Djordje Kostic)
שחקני מכבי תל אביב (Djordje Kostic)

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 17:45) את מכבי רעננה של שי סגלוביץ', במסגרת המחזור השני של ליגת ווינר סל. הצהובים כחולים מגיעים למשחק הערב לאחר צמד ההפסדים בשבוע המשחקים הכפול של היורוליג, שכללו תבוסה ביום שלישי האחרון, ולאחר מכן הפסד דרמטי וכואב לאולימפיאקוס, וכשהם רוצים לחזור למסלול הניצחונות, רגע לפני המפגש נגד ריאל מדריד של סרג'יו סקאריולו ביום רביעי הקרוב. 

במועדון עדיין כואבים את ההפסד לקבוצה מפיראוס: "עשינו הרבה מאוד טעויות והפסדנו את המשחק". אמרו תחילה, כאשר דיברו על השינוי בשפת הגוף והאנרגיות בין שני המשחקים. לצד זאת שאסור שיהיו להם כאלו עליו וירידות: "אנחנו צריכים להיות טובים לאורך זמן, להחזיק משחק ולדעת גם לסגור אותו". הוסיפו בכל הנוגע ללקחים להמשך, כשהם נמצאים בפתחו של שבוע עם צמד משחקים וכשבהמשך לוח המשחקים ממשיך באותה האינטנסיביות בה התחילה עונת היורוליג שלהם. 

בסביבת הקבוצה לא מקלים ראש בעולה החדשה. מבחינתם של אנשי הקבוצה, הנוסחה ברורה וידועה, בטח במשחקים שיכולים להיות מוקש לגיטימי. מבחינתה של מחזיקת גביע המדינה, ציינו בנוסף את העובדה שלרעננה היה שבוע שלם להתכונן אליה. 

עודד קטש. יתאושש? (מרטין גוטדאמק)עודד קטש. יתאושש? (מרטין גוטדאמק)

כאמור מעבר למשחק מול רעננה של שי סגלוביץ', שניצחה במחזור הפתיחה את אליצור נתניה, עודד קטש וחניכיו יפגשו במוצאי שבת את בני הרצליה באולם היובל, ולאחר מכן יצאו לשבוע משחקים כפול נוסף בתחרות הבכירה של אירופה, כאשר ביום שלישי הבא הצהובים ישחקו באואקה מול פנאתינייקוס של ארגין עתאמן, ויומיים לאחר מכן, 'יארחו' את הכוכב האדום בלגרד של סשה אובראדוביץ'.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */