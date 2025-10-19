יום ראשון, 19.10.2025 שעה 07:46
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

פלורס לא מתכוון להתפטר, שחר יכריע את עתידו

נשיא חיפה יחליט אם לעשות לזה סוף אחרי ההפסד 3:2 לנתניה. במועדון ביקרו: "יש פאניקה, איבדנו את חדוות המשחק. נצטרך להזיע כדי להגיע לפלייאוף"

|
דייגו פלורס מודאג על הקווים (עמרי שטיין)
דייגו פלורס מודאג על הקווים (עמרי שטיין)

כאשר מכבי חיפה רחוקה נקודה אחת בלבד מהמקום ה-12, נשיאה יעקב שחר יצטרך לקבל החלטה מושכלת ב-48 השעות הקרובות לגבי עתידו של דייגו פלורס כמאמן הקבוצה. אחרי ההפסד 3:2 למכבי נתניה, לא מהנמנע שבשל התוצאות האחרונות וחוסר היכולת של המאמן לשדרג ולשפר את הקבוצה, שחר יחליט בצעד מתבקש לפטר את פלורס שגם כך מחזיק חוזה עד תום העונה ללא התחייבות לשנה או לשנים הבאות.

לאחר המשחק, פלורס עצמו העדיף להסתגר במשך זמן רב בחדרו יחד עם שני עוזריו הארגנטיאים בלבד. פלורס נחוש שלא להתפטר ואמור להעביר הבוקר את אימון הקבוצה.

יחד עם זאת, הביקורות במועדון על ההתנהלות המקצועית של המאמן לא מותירות ספק באשר לעתידו: "רמת האימונים של פלורס, ההכנה למשחקים, ניהול המשחק ואיבוד חדוות המשחק של השחקנים כמו גם הפאניקה והבלבול הגדולים שיש אצלנו בספסל במהלך המשחק זה משהו שמוביל רק למקום אחד. למקום של כישלון. איך אפשר לדרוש מהשחקנים שילמדו לשחק אחד עם השני אם אין משחקונים באימונים?”, תהו במכבי חיפה.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

אם את ההדחה מאירופה קיבלו במועדון בסבלנות, הרי שהעובדה שהקבוצה נמצאת מרחק 9 נקודות מהפסגה והשיגה בארבעת המשחקים האחרונים רק 2 נקודות מ-12, יש בה כדי להצביע על האכזבה הגדולה שיש כיום. "במקום שנצמצם את פער הנקודות מב"ש ל-6 נקודות, לא רק שלא ניצחנו, אלא גם קירבנו את כל החלק התחתון אלינו”, הוסיפו בחיפה, “במצב הזה לא רק שלא נוכל להתמודד השנה על אליפות, אלא נצטרך להזיע כדי שנסיים בפלייאוף העליון”.

כרגע לפחות לא עולים שמות של מאמנים חדשים עד הרגע שיוחלט רשמית על שחרורו של פלורס. בכל מקרה, מבחינת מאמנים ישראלים בכירים הרשימה מצומצמת וכוללת בין היתר את ברק בכר שממשיך גם כך השנה לקבל שכר של 400 אלף אירו, ורוני לוי שנחשב לאחד המאמנים הטובים בליגת העל.

ההודעה של גיא ומתן לאוהדי מכבי חיפה

בקרב השחקנים יש אכזבה גדלה מאוד ונראה שגם דבריו של פלורס בסיום המשחק לא ממש השפיעו על השחקנים. מי שספג ביקורת ולא בפעם הראשונה העונה הוא עבדולאי סק שבאשמתו הישירה הקבוצה ספגה שער שסלל לנתניה את הניצחון.

