שלושער ובישול למסי ב-2:5 של מיאמי על נאשוויל

ליאו מסי כיכב הלילה (בין שבת לראשון) ואינטר מיאמי הביסה 2:5 את נאשוויל במשחק קצבי במחזור האחרון של העונה הסדירה ב-MLS. הפרעוש סיים עם שלושער שני שלו בליגה האמריקאית והוסיף גם בישול.

מסי, שמוביל את טבלת מלך השערים עם 29 כיבושים העונה, כבש ראשון בדקה ה-35 בבעיטה מחוץ לרחבה, אך נאשוויל השוותה בדקה ה-43 עם נגיחה של סאם סארידג’. המקומיים אף הפכו את התוצאה ל-1:2 עם שער של ג’ייקוב שאפלברג בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

מיאמי חזרה לעניינים במחצית השנייה: בדקה ה-62 נשרק פנדל לטובתה בעקבות נגיעת יד ברחבה, ומסי דייק מהנקודה הלבנה והשלים צמד. ארבע דקות לאחר מכן, בלטסאר רודריגס הפך ל-2:3.

ליאו מסי (IMAGO)

בדקה ה-81 השלים מסי את השלושער עם בעיטה מדויקת מתוך הרחבה - שערו ה-29 העונה. בדקה ה-91, טלאסקו סגוביה חתם את החגיגה עם השער החמישי של מיאמי אחרי בישול של מסי.

היכולת של מסי בתקופה האחרונה, ובמיוחד המשחק הזה, מציבה אותו כמועמד הבכיר לזכייה בתואר ה-MVP של העונה. אינטר מיאמי מסיימת את העונה הסדירה במקום השלישי במזרח עם מאזן ותפגוש שוב את נאשוויל השישית בסיבוב הראשון של פלייאוף ה-MLS.