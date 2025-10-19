תורג'מן כבש בדקה ה-96 - ואז הבקיע שער עצמי

דור תורג’מן גנב את ההצגה הלילה (בין שבת לראשון) ב-2:2 של ניו אינגלנד מול שיקגו במשחק סיום העונה הסדירה של שתי הקבוצות ב-MLS. החלוץ כבש בדקה ה-96 והעלה את קבוצתו ליתרון, אבל שלוש דקות לאחר מכן הבקיע גם שער עצמי.

הקבוצה ממסצ'וסטס עלתה ליתרון כבר בדקה הראשונה, כשאלחסן יוסוף חטף את הכדור והקפיץ מעל השוער כריס בריידי מקרוב. בדקה ה-82 הצליחה שיקגו לאזן: הוגו קויפרס הכניס כדור רוחב מדויק, והדני פיליפ זינקרנגל שלח בנגיעה בעיטה עוצמתית לרשת - 1:1.

תורג'מן שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, נגח כדור חופשי של קרלס חיל פנימה והחזיר את היתרון למארחת בדקה ה-96. אבל כעבור שלוש דקות בלבד, ג'ואל ווטרמן הקפיץ כדור שפגע בתורג'מן וחדר לשערו שלו. עיליי פיינגולד פתח בהרכב ניו אינגלנד ושיחק 86 דקות.

ניו אינגלנד סיימה עונה מאכזבת במקום ה-13 עם מאזן של 9 ניצחונות, 16 הפסדים ו-9 תוצאות תיקו. שיקגו סיימה במקום השמיני במזרח ותארח ביום רביעי את אורלנדו סיטי, שסיימה במקום התשיעי, למשחק ה-Wild Card במסגרת פתיחת הפלייאוף.

עיליי פיינגולד (IMAGO)

במשחק נוסף שארלוט ניצחה 0:2 את פילדלפיה משערים של ווילפרד זאהה (24) וקרווין ורגאס (30). עידן טוקלומטי פתח בהרכב שארלוט והוחלף בתוספת הזמן, ליאל עבדה נכנס בדקה ה-83 ומנגד תאי בריבו עלה מהספסל של פלילדלפיה בפתיחת המחצית השנייה.

פילדלפיה סיימה בראשות המזרח ותפגוש בסיבוב הראשון בפלייאוף את המנצחת בין שיקגו לאורלנדו. שארלוט סיימה רביעית ותפגוש את ניו יורק סיטי בפתיחת הפלייאוף.