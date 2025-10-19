יום שני, 26.01.2026 שעה 00:50
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

תורג'מן כבש בדקה ה-96 - ואז הבקיע שער עצמי

MLS: החלוץ קירב את ניו אינגלנד לניצחון על שיקגו במשחק סיום העונה הסדירה, אבל זה הסתיים ב-2:2. 0:2 לשארלוט, טוקלומטי ועבדה על פילדלפיה ובריבו

|
דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

דור תורג’מן גנב את ההצגה הלילה (בין שבת לראשון) ב-2:2 של ניו אינגלנד מול שיקגו במשחק סיום העונה הסדירה של שתי הקבוצות ב-MLS. החלוץ כבש בדקה ה-96 והעלה את קבוצתו ליתרון, אבל שלוש דקות לאחר מכן הבקיע גם שער עצמי.

הקבוצה ממסצ'וסטס עלתה ליתרון כבר בדקה הראשונה, כשאלחסן יוסוף חטף את הכדור והקפיץ מעל השוער כריס בריידי מקרוב. בדקה ה-82 הצליחה שיקגו לאזן: הוגו קויפרס הכניס כדור רוחב מדויק, והדני פיליפ זינקרנגל שלח בנגיעה בעיטה עוצמתית לרשת - 1:1.

תורג'מן שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, נגח כדור חופשי של קרלס חיל פנימה והחזיר את היתרון למארחת בדקה ה-96. אבל כעבור שלוש דקות בלבד, ג'ואל ווטרמן הקפיץ כדור שפגע בתורג'מן וחדר לשערו שלו. עיליי פיינגולד פתח בהרכב ניו אינגלנד ושיחק 86 דקות.

ניו אינגלנד סיימה עונה מאכזבת במקום ה-13 עם מאזן של 9 ניצחונות, 16 הפסדים ו-9 תוצאות תיקו. שיקגו סיימה במקום השמיני במזרח ותארח ביום רביעי את אורלנדו סיטי, שסיימה במקום התשיעי, למשחק ה-Wild Card במסגרת פתיחת הפלייאוף.

עיליי פיינגולד (IMAGO)עיליי פיינגולד (IMAGO)

במשחק נוסף שארלוט ניצחה 0:2 את פילדלפיה משערים של ווילפרד זאהה (24) וקרווין ורגאס (30). עידן טוקלומטי פתח בהרכב שארלוט והוחלף בתוספת הזמן, ליאל עבדה נכנס בדקה ה-83 ומנגד תאי בריבו עלה מהספסל של פלילדלפיה בפתיחת המחצית השנייה.

פילדלפיה סיימה בראשות המזרח ותפגוש בסיבוב הראשון בפלייאוף את המנצחת בין שיקגו לאורלנדו. שארלוט סיימה רביעית ותפגוש את ניו יורק סיטי בפתיחת הפלייאוף.

