יום ראשון, 19.10.2025 שעה 01:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

מימר נגד אוהדי סכנין: לא אהבתי שעודדו את יאסין

מאמן בני סכנין לאחר הניצחון 0:2 על טבריה: "זה לא יאסין נגד מימר, זה יאסין נגד המועדון. מבחינתי הוא לא יכול לחזור לשחק פה, מקווה שהקהל יבין"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

בני סכנין רשמה הערב (שבת) ניצחון 0:2 על עירוני טבריה והמשיכה במומנטום החיובי שלה. אך נראה כי לא שקט בקבוצה מהמגזר, כאשר שרון מימר דיבר לאחר המשחק ודיבר על הסיטואציה על הסיטואציה עם שוער המשנה עבד יאסין וקהל האוהדים.

מימר פתח את דבריו: “חשוב להגיד, זה לא יאסין נגד שרון מימר, זה יאסין נגד המועדון. אני לא לוקח את זה אישית. אני מאוד אוהב ומכבד את השחקנים שלי, גם את יאסין. הוא קיבל פה במה, התקדם עם מאמן השוערים ושיחק משחק לפני שהלך. הוא קיבל את כל הכבוד מאיתנו, אך לצערי הוא בחר לעשות מעשה שמבחינתי, במועדון מתוקן שרוצה להיות מקצועני, לא יכול להרשות לכל שחקן לעשות מה שהוא רוצה. אני אמרתי את שלי, מבחינתי הוא לא יכול לחזור לשחק פה”.

לגבי הקהל אמר המאמן: “הקהל שלנו, שאנחנו צריכים אותו איתנו לעודד את השחקנים שנמצאים פה ומכבדים את המערכת. לא אהבתי שהם עודדו את יאסין שלמעשה לא כיבד אותם בזה שהלך ולא חשב על המועדון. אני מקווה שהם יבינו שהוא טעה ולא אנחנו, ושאנחנו בסך הכל שומרים על המועדון בשבילם”. 

מימר: לא אהבתי שהקהל עודד את עבד יאסין

“בתור מאמן, מעבר למרכיבים הטקטיים אתה חייב להיות קודם כל בן אדם שיודע להכיל את כל הדברים האלה. יש קשיים בכל מקום וצריך לדעת להתמודד איתם. אני שמח שזה לא רק אני, זה גם הצוות שלי והשחקנים שיודעים לנטרל את רעשי הרקע”.

“רואים על המגרש, אנחנו מתרכזים בכדורגל ועושים משחקים לא רעים בכלל, מתקדמים ממשחק למשחק ורוצים עתיד טוב”.

