28:38 ענק למכבי ת"א על אנורתוזיס פמגוסטה

ערב מוצלח ומרשים לנציגות הישראליות בגביע אירופה: מכבי ת"א מנצחת 28:38, בלרנקה את אנורתוזיס פמגוסטה, הדאבליסטית הקפריסאית בחמש השנים האחרונות. מ.כ חולון סיימה בשוויון בסלוניקי שביוון מול פאוק המקומית - 31:31, כאשר משחקי הגומלין במסגרת הסיבוב השני ייערכו מחר.

מכבי ת"א הציגה משחק אדיר בלרנקה, וניצחה את אנורתוזיס פמגוסטה, הדאבליסטית הקפריסאית בחמש השנים האחרונות. מכבי ירדה להפסקה ביתרון של 14:18. בפתיחת השנייה, מכבי סיפקה ריצה מרשימה של 1:7, בשבע הדקות הראשונות, והגדילה את היתרון לפלוס 10 שערים. בהמשך ההפרש כבר עמד על 12, וכאמור הקבוצה בהדרכתו של חן פומרנץ קרובה להעפלה לסיבוב השלישי במפעל השלישי בחשיבותו, כשהיא שבה להתמודדות בזירה האירופית אחרי הפסקה של 8 שנים.

ניתאי היימן ופולג אסייג הבקיעו 6 כ"א, חלב הארבוז וטל הרשקוביץ 4 כ"א, שניר נציה ותומר מיכליס 3 כ"א, גיא רש-ארמן, תומר רש-ארמן, נועם סוסנה ויונתן ויינינגר 2 כ"א, אסף סוכליצקי (מהבולטים בהגנה), בן ליברטי ואריאל שהרבני שער כ"א. איליה אוסיק, שוערה הבלארוסי של מכבי ת"א, הצטיין עם 19 עצירות מ-40 זריקות - 47.5 אחוזי עצירות. רובן אואנונו סיפק 3 עצירות ב-33 אחוזים.

חולון כאמור סיימה ב-31:31, והיא שמטה הזדמנות נהדרת לניצחון מפתיע. חולון כבר הוליכה 25:29, חמש דקות לסיום, אבל היוונים הפכו ל-30:31. ויניסיוס הברזילאי השווה עבור 22 שניות לסיום, ויאיר ניקולייב עצר זריקה של פאוק שהייתה יכולה להכריע - ומחר (18:00) ההכרעה תושג במערכה השנייה. קאיו וינסיוס הוביל את חולון עם 12 שערים, אור לוי כבש 9, רועי ליבגוט 3 נאור כהן, קובי בזק ושי נתן 2 כ"א, פטריק אובינה שער. פאבל מישקביץ סיים עם 4 עצירות, ניקולייב עם 3.

נבחרת הנשים פוגשת את ספרד, סגנית אלופת העולם לשעבר

נבחרת ישראל נשים תארח הערב (18:00) בברטיסלבה שבסלובקיה את נבחרת ספרד, במסגרת המחזור השני במוקדמות אליפות אירופה. הנבחרת שהתארחה במחזור הפתיחה באוסטריה ונוצחה 39:30 - תתמודד מול אחת הנבחרות החזקות באירופה, ומי שהייתה סגנית אלופת העולם לפני שש שנים (הספרדיות ניצחו במחזור הפתיחה את יוון 15:35).

"נבחרת ספרד נמצאת בתקופה טובה מאוד, ומציגה כדוריד יפה שמעניש בלי רחמים. אחת המטרות שלנו היא להתמודד עם הקצב שהן מכתיבות. עבורנו, מדובר בחלק חשוב בתהליך ההתפתחות של נבחרת ישראל מול הנבחרות המובילות באירופה", אמר המאמן גלעד מאור, והקפטנית שיר וקרט הוסיפה: "ספרד נבחרת איכותית מאוד, סגנית אלופת העולם לשעבר”.

“אנחנו גאות מאוד לשחק מולה, ויודעות שאנחנו ניצבות בפני אחד המשחקים הקשים ביותר, אם לא הקשה מכולם. אחרי המשחק מול אוסטריה יצאנו מאוכזבות מהתוצאה. הרגשנו שההפרש בסיום לא שיקף, אבל מצד שני הצלחנו להבקיע 30 שערים מול נבחרת מצוינת, בבית שלה. זה סימן שאנחנו בהתקדמות ויש לנו עוד הרבה מה להראות. אנחנו רוצות להמשיך ולהשתפר, ונעשה הכל מול ספרד כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר, ולהוכיח לעצמנו שאנחנו מסוגלות".