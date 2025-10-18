כשאני דיברתי על חוסר איכות התקפית, כתבתי, שידרתי, בתוכנית לא הפסקתי לדבר על חוסר האיכות. בעלי מקצועי התווכחו איתי, אבל בסוף, מכבי חיפה הייתה היום (שבת) בשיא היכולת האפסית מבחינה התקפית. אם בעבר אפשר היה לשבח את פלורס ומכבי חיפה על עמידה נכונה, על משחק מאורגן מאחור, על עמדות מוצא, על צפיפות, על כיפוי, על גיבוי, על כל מה שיש בכדורגל הגנתי וקבוצתי, שעד המשחק הזה חיפה הוכיחה שהיא התבגרה, השתדלה ועשתה זאת בצד הטוב ביותר.

אבל היום, הכל חזר למה שהיה. 0:2 מפנדל ומכת עונש, שני שערים בנייחים, במקום להסתדר, להתארגן ולחשוב על הדברים שאני אמרתי, על הגנה קבוצתית וכל מה שבאה עם זה, לא עברו חמש דקות והיה 2:2. הפקרות, מעברים, מה נתניה לא עשתה? היא עשתה מה שהיא רצתה על המגרש. בסופו של דבר החטא ועונשו. חיפה החטיאה כדור מ-11 מטרים לאחר שיובאנוביץ’ קיבל את הקרדיט, אחרי שחזיזה נתן לו לבעוט, והוא בעט דרדלה כמו שחיפה הייתה נראית.

ואז ירמקוב הכשיל ומכבי נתניה ניצחה בצדק 2:3, היה מגיע לה, היא באה לסמי עופר עם שחקנים חסרים, כמעט ובלי בלמים ועשתה למכבי חיפה בית ספר, למרות פיגור 2:0, שלא לדבר על המחצית הראשונה, שבחצי הזה נתניה הגיעה לשלושה מצבים של מאה אחוז גול ופספסו. אי אפשר לבוא למכבי חיפה בטענות, כי למעשה כשאתה מסתכל על החצי הראשון הם שיחקו ב-10 שחקנים, ונתניה שיחקו עם 12 שחקנים.

שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

אז שואלים למה אני מתכוון? אם אני לוקח שחקן כמו סטיוארט שהוא לא מסוגל לעבור עמוד, בטח לא שחקן ששומר עליו, כל כדור מאבד, כל כדור עובר לנתניה בקלי קלות, הוא היה לבוש, שיחק 9, לא נראה במגרש, רק הפריע, ואני לא מבין איך זה השחקן שליאור רפאלוב הביא לחיפה, כי אני לא רוצה להאשים את פלורס כיוון שלא הביא לכאן שחקנים. כל השחקנים היו כבר במחנה כשפלורס הגיע ורק שם הוא פגש אותם.

כשרואים את יובאנוביץ’ נכנס ולא פוגע, מחמיץ פנדל, אתה שואל את עצמך מה קורה כאן, איפה שחקני ההכרעה, הם לא יודעים לשמור כדור, הם מזיקים למכבי חיפה. כשאתה רואה את סילבה קאני עושה הרבה רעש וצלצולים, וכלום ושום דבר על הדשא. וגורה, שכבש בנבחרת, נכנס למשחק ולא מסוגל לעבור שחקן באחד על אחד, זה לא ייאמן איזו חולשה של זרים שהגיעו לכאן, וכשסק גם נותן מתנה למאור לוי בגול הראשון, אז מה יש לדבר, זו הטעות השלישית של סק.

דייגו פלורס ויוסי אבוקסיס ברגע חברי (עמרי שטיין)

ואגב, מאור לוי היה הטוב ביותר על המגרש. עשה מה שרצה, הניע את נתניה, הכניס כדורי מפתח, ואף אחד לא שמר עליו, ואני שואל איך זה יכול להיות. אם גוני נאור במגרש הוא לא נוגע בכדור, אבל באים בתלונות לגוני נאור, והתשובה הכי טובה הגיעה היום. אגבה שיחק רק אחורה, והחל מדקה 30 הוא קיבל ביטחון ועשה דברים טובים, עלי מוחמד היה הכי טוב על המגרש בחיפה, וגם בטאיי שזה היה המשחק הכי טוב שלו העונה, אבל בגדול, מכבי חיפה אנמית, על סף הפתטית, רחמנות עליה ואיך שהיא נראית, הצבע הירוק כבר לא עושה רושם על אף אחד.

יוסי אבוקסיס בא ולא פחד, אף קבוצה לא מפחדת ממכבי חיפה, ובצדק, אין לה איכות, אין שחקנים, אין תנועה, לא אחד על אחד, אין מצבים, וכשיש מצבים אז הם לא בענף בכלל. אז מי אשם? זה מה שאני שואל את עצמי, מי שבנה אותה, התשובה אצלי זה ליאור רפאלוב, ואם אלה השחקנים שהגיעו לפה, וזו התרומה, אז אני לא רוצה להאשים את פלורס. אוקיי, הוא בינוני, הוא לא הגיע למקום בכדורגל העולמי, הוא היה עוזר מאמן של ביילסה, מאמן התקפי מהגדולים בעולם, אבל אין לו כדורגל התקפי בכלל.

הוא סידר את מכבי חיפה הגנתית עד למשחק הזה, עם הוראות ומשמעת אישית וקבוצתית, עם הסבר לשחקנים, אבל זה עד היום וכיום זה גם כבר אין. כשאין התקפה, אין הגנה, קבוצה מבולבלת, לא מאורגנת, עושים עליה מעברים על ימין ועל שמאל, אז אני לא יודע מה יש לפלורס לחפש פה. אין לי כלום נגדו והוא יודע את זה, אבל הגיע הזמן שייקח את הרגליים ויילך הביתה, ועדיף שעה אחת קודם.