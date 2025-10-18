רן קוז'וק: הם כפו עלינו את המשחק שלהם

אחרי שישה ניצחונות ומאזן מושלם מפתיחת העונה, הפועל באר שבע, שבכל מקרה תסיים את המחזור במקום הראשון, הפסידה הערב (שבת) 1:0 מפתיע ודרמטי לקריית שמונה באצטדיון בנתניה.

רן קוז׳וק אמר בסיום: ״השפעת הנבחרות? תירוץ, אם לא יכולים להשתתף בשני משחקים שלא ישחקו. ידעתי בדיוק מה מצפה לנו, שנייה לפני שיצאנו אמרתי להם שזה מסוג המשחקים שצריך לקחת כדי לזכות באליפות. הם כפו את המשחק שלהם עלינו, היה משחק מאוזן. הרגשתי שזה יכול להיות מוקש, כל השאר שטויות ותירוצים״.

שי ברדה סיפר: ״מאוד שמח, לדבר עם תהליך זה. נחשב למילה גסה. היום הגיע לנו, זה לא פשוט ולא קל לשחק טוב ולא לקחת נקודות. גאה בהם, יש לי צוות מצוין. ידענו את נקודות החולשה שלהם, החלטנו שהולכים לשחק אותו דבר. מעט עצוב כי לא יכול להיות שהתושבים של העיר לא היו יכולים לראות, נסיעה של שעתיים כל כיוון.

“קורא דווקא עכשיו, צריכים לחזור לשחק בבית שלנו. מבחינה מקצועית – המטרה לא להפוך אותנו לקבוצה נחמדה, אסור לי, רק שנהפוך להיות ווינרים. מגיע למועדון הזה להיות במקומות האלה/ מגיע לאיזי שרצקי שראה בבית והאמין, צריכים להישאר צנועים ולהמשיך. שבוע הבא משחק מול האלופה, קבוצה עוצמתית מאוד”.