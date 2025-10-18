יום ראשון, 19.10.2025 שעה 01:59
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

רן קוז'וק: הם כפו עלינו את המשחק שלהם

מאמן הפועל ב"ש היה מאוכזב אחרי ההפסד הדרמטי 1:0 לקריית שמונה באצטדיון בנתניה: "הרגשתי שזה יכול להיות מוקש". ברדה: "חייבים ולחזור לארח בעיר"

|
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

אחרי שישה ניצחונות ומאזן מושלם מפתיחת העונה, הפועל באר שבע, שבכל מקרה תסיים את המחזור במקום הראשון, הפסידה הערב (שבת) 1:0 מפתיע ודרמטי לקריית שמונה באצטדיון בנתניה.

רן קוז׳וק אמר בסיום: ״השפעת הנבחרות? תירוץ, אם לא יכולים להשתתף בשני משחקים שלא ישחקו. ידעתי בדיוק מה מצפה לנו, שנייה לפני שיצאנו אמרתי להם שזה מסוג המשחקים שצריך לקחת כדי לזכות באליפות. הם כפו את המשחק שלהם עלינו, היה משחק מאוזן. הרגשתי שזה יכול להיות מוקש, כל השאר שטויות ותירוצים״.

שי ברדה סיפר: ״מאוד שמח, לדבר עם תהליך זה. נחשב למילה גסה. היום הגיע לנו, זה לא פשוט ולא קל לשחק טוב ולא לקחת נקודות. גאה בהם, יש לי צוות מצוין. ידענו את נקודות החולשה שלהם, החלטנו שהולכים לשחק אותו דבר. מעט עצוב כי לא יכול להיות שהתושבים של העיר לא היו יכולים לראות, נסיעה של שעתיים כל כיוון.

“קורא דווקא עכשיו, צריכים לחזור לשחק בבית שלנו. מבחינה מקצועית – המטרה לא להפוך אותנו לקבוצה נחמדה, אסור לי, רק שנהפוך להיות ווינרים. מגיע למועדון הזה להיות במקומות האלה/ מגיע לאיזי שרצקי שראה בבית והאמין, צריכים להישאר צנועים ולהמשיך. שבוע הבא משחק מול האלופה, קבוצה עוצמתית מאוד”.

