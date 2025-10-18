זמנית בפסגת הטבלה: אינטר גברה 0:1 על רומא

המחזור השביעי בליגה האיטלקית התחיל היום (שבת) ובמוקד, אינטר עלתה זמנית לפסגת הטבלה עם 0:1 קטן-גדול על רומא ונאפולי הופתעה עם 1:0 מפתיע מול טורינו. בנוסף, שני המשחקים המוקדמים בין לצ’ה וססואולו ובין פיזה ו-ורונה הסתיימו ללא שערים.

רומא – אינטר 1:0

הנראזורי הצליחו לחבר ניצחון רביעי רצוף בליגה ועלתה למקום הראשון בטבלה, לפחות עד למשחקה של היריבה העירונית מילאן מחר, בזכות הפרש שערים עדיף על הזאבים, עליהם גברו היום, ונאפולי שנמצאת במקום השני.

המשחק הוכרע כבר בתחילתו, כשבדקה השישית אנג’ יואן בוני, שקיבל קרדיט בהרכב אחרי שער ושלושה בישולים ב-1:4 על קרמונזה במחזור הקודם, הכניע את מייל סבילאר והעניק שלוש נקודות חשובות לכריסטיאן קיבו, שנראה שמתייצבת. מהצד השני, ג’אן פיירו גספריני יכול היה להתבודד בצמרת, אך ירד בחזרה למקום השלישי יחד עם קבוצתו.

אינטר במקום הראשון לאחר ניצחון על רומא

טורינו – נאפולי 0:1

ה-הפתעה הגדולה של המחזור. למרות שהגיעה מפסגת הטבלה למחזור בזכות הפרש שערים, הנאפוליטנים איבדו אותה עוד לפני המשחק בין רומא לאינטר בגלל ההפסד, כשירדה למקום השני אחרי הניצחון של הנראזורי בקרב הצמרת שהתרחש לאחר מכן.

הפסד לאלופה 0:1 דרמטי לטורינו על נאפולי

המארחת, שנמצאת במאבקי הירידה, קיבלה שער בדקה ה-32 מאקס נאפולי, ג’ובאני סימאונה המושאל לקבוצה, שהצליח לזרוק את ג’ובאני די לורנצו ושוער האלופה, ואניה מילינקוביץ’ סאביץ’ שהגיע מהשוורים בקיץ, והדבר הספיק בדרך ל-0:1 יקר. בתוספת הזמן נואה לאנג הבקיע, אבל שערו נפסל והפרטנופיי ספגו הפסד שני בשבעה מחזורים.

לצ’ה – ססואולו 0:0

0:0 פושר בין לצ'ה לססואולו

שתי הקבוצות הגיעו אחרי ניצחונות וקיוו להמשיך במומנטום, כשלמרות שהייתה יותר מסוכנת, עם החמצות מצד יילבר רמאדני, ודנילו וייגה, לצ’ה יכולה לצאת מרוצה מתוצאת התיקו מול ססואולו, שהתעשתה במחצית השנייה וכמעט הכריעה את ההתמודדות אחרי החמצה של דומניקו ברארדי. הנרוורדי נשארים בחלק העליון של הטבלה, כשהקבוצה מדרום איטליה התרחקה מהתחתית.

פיזה – ורונה 0:0

פיזה וורונה נפרדו ב-0:0

כששתיהן בתחתית עם פתיחת עונה לא טובה, הקבוצות קיוו להשיג יותר. ורונה הייתה יותר מסוכנת, אך כששתיהן יחד כבשו חמישה שערים בסך הכל מפתיחת העונה, הקבוצה מצפון איטליה עלתה לפחות זמנית מעל הקו האדום. שני הצדדים עדיין ללא ניצחון אחרי שבעה מחזורים בעוד שהעולה החדשה נותרה במקום ה-19 ועלולה להידרדר לתחתית אם גנואה תנצח מחר.