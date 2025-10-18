יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

לאחר הבלאגן עם יאסין: אבו ניל חוזר לשער

לאחר סערת השוער המחליף, מימר יפתח עם הבכיר שלו, כאשר גנטוס וחילו במרכז הגנתו ואחמד סלמן ומירניאן בהתקפה. מנגד באצ'ו, חדידה ובילנקי יעלו בהרכב

|
מוחמד אבו ניל (רדאד ג'בארה)
מוחמד אבו ניל (רדאד ג'בארה)

ליגת העל חוזרת לעניינים לאחר פגרת הנבחרות, והיום (שבת) בני סכנין תארח במגרשה את עירוני טבריה. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי למשחק ויחפשו להמשיך אותו במטרה ברורה לצבור נקודות ולהתקדם בטבלה.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, מארון גנטוס, חסן חילו, אלון אזוגי, קרלו ברוצ’יץ’, אחמד טאהא, עדן שמיר, איברהימה דראמה, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, סמביניה, אונדריי באצ’ו, רון אונגר, אלי בליליתי, יונתן טפר, פיראס אבו עקל, גיא חדידה, והיב חביבאללה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

