קליי וטאבי בהרכב הפועל פ"ת, בדש מנגד

לאחר פגרת הנבחרות, המחזור השביעי של ליגת העל ייצא לדרך היום (שבת), והפועל פתח תקווה תארח את הפועל ירושלים למשחק בו שתי הקבוצות יחפשו לחזור למסלול הניצחונות. זהו משחק קריטי עבור זיו אריה, אשר טרם רשם ניצחון העונה וקבוצתו תקועה על 0 נקודות.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, נדב נידם, תומר אלטמן, ג’וסלין טאבי, ג’יימס אדניי, קליי ושביט מזל.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר,הראל שלום, יהונתן ליש, נועם מלמוד, אופק נדיר, עידו עולי, סדריק דון, מתן חוזז, גיא בדש, נתי שפראו ואיבה רנסום.