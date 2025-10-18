יום שבת, 18.10.2025 שעה 19:08
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

לאזטיץ': יש לחץ בכל משחק, הבנתי את האמוציות

מאמן מכבי ת"א דיבר במסע"ת לפני הדרבי מחר: "אנחנו מלאי מוטיבציה וגם הם, נבוא רגועים ונתרכז בכדורגל". בליץ', קמארה ופרץ צפויים לפתוח בהרכב

|
ז'רקו לאזטיץ' במסיבת עיתונאים (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' במסיבת עיתונאים (חגי מיכאלי)

ליגת העל חוזרת אלינו היום אחרי פגרת נבחרות, אך מחר (ראשון, 20:30), אחת היריבויות הגדולות בכדורגל הישראלי שבה אל הבמה המרכזית, כשמכבי תל אביב תפגוש למשחק חוץ בבלומפילד את הפועל תל אביב לדרבי רותח בצמרת הליגה.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת הדרבי

ההרכב המשוער של הצהובים למשחק מחר: משפתי, אסנטה, הייטור/שלמה, קמארה, רביבו, סיסוקו, בליץ’, פרץ, דודיה, אנדרדה ומדמון.

אחרי שתי תוצאות תיקו בליגה, וארבעה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, מכבי תל אביב תשמח לחזור למסלול הניצחונות דווקא מול היריבה הגדולה. מאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’ וקפטן הצהובים, דור פרץ התכוננו כשדיברו למפגש הענק במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

מאמן האלופה פתח את דבריו כשהתייחס לשחקניו שנשארו בארץ ולאלה שהיו עם הנבחרות: “אנחנו מתאמנים טוב כל הזמן, כל השחקנים שהיו כאן. ברכות לווארלה על כך שהוא יהיה במונדיאל, היה לנו מספיק זמן להתכונן לדרבי”.

זז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

על כך שזה הדרבי התל אביבי הראשון שלו: “הבנתי את האמוציות לפי כמות האוהדים שהגיעו. זה למה אנחנו משחקים כדורגל, יש לי ניסון מדרבי בסרביה”.

על השאלה לאיזו קבוצה יש יותר לחץ על כתפיה: “יש לחץ בכל משחק וזה חלק מההיסטוריה. הם צריכים להיות בעלי מוטיבציה וגם אנחנו, אבל אנחנו נהיה רגועים ונתרכז בכדורגל”.

לגבי משחקה האחרון של קבוצתו, שהיה מול מכבי חיפה: “היינו מאוד קרובים לנצח את המשחק וניתחנו אותו טוב. שיתפתי עם שחקניי מה היינו יכולים לעשות טוב יותר”.

זז'רקו לאזטיץ ודור פרץ במסיבת עיתונאים (חגי מיכאלי)

על התפקוד של דור פרץ כחלוץ אמר: “אני מאמין שפרץ עדיף כחלוץ לפעמים, זה תלוי בתוכנית המשחק שלנו ובאיך שהיריבה משחקת. זה תמיד תלוי ביריבה”.

עוד הוסיף כי “סיסוקו כשיר למחר, כולם מוכנים. חלק מהעבודה שלי זה להחליט מי מבין הזרים לא יהיה חלק מהסגל”.

על המשחק עצמו: “הפועל התחילה טוב אבל אנחנו מתרכזים בעצמנו. ניתחנו והראינו לשחקנים והכי חשוב איך אנחנו נהיה מחר”.

לגבי איסור הקהל באנגליה: “אני מתרכז רק בהפועל. אנחנו תמיד צריכים לנצח ונעשה את מיטבנו בשביל זה”.

דור פרץ במסיבת עיתונאים (חגי מיכאלי)דור פרץ במסיבת עיתונאים (חגי מיכאלי)

הקפטן פתח את דבריו לגבי מצבו הרפואי: “היה לי חשש שזה יותר ממה שהיה בפועל, אבל הבדיקה הראתה שהכל בסדר. לא הצלחתי לכופף את הברך והבנתי שיותר נכון לא לטוס עם הנבחרת. הבנתי שעדיף לעשות את ההתאוששות בבית”.

לגבי הנבחרת הוסיף הקשר: “הנבחרת הנורבגית ברמה מאוד גבוה והיה לנו מספר אירועים בהם היו טעויות, ונגד נבחרת כזאת אתה לא יכול לטעות. ראינו את הנבחרת שלהם באה לידי ביטוי ברמה גבוהה יותר. מול איטליה ראינו נבחרת אמיצה שמגיעה למצבים, ואם היינו עולים ליתרון ראשונים היינו יכולים להוציא משהו מהמשחק. יש לנבחרת חזון ואנחנו מאמינים בו”.

לגבי המשחק מחר בבלומפילד: “קודם כל אנחנו רוצים לייצר ניצחון לאחר שני משחקים שלא ניצחנו. זה משחק מלא בכבוד וצריך לנצח, אנחנו כקבוצה רוצים לעשות את הכי טוב שלנו כל המשחק ואם נשמור על העקרונות שהמאמן מנחה לנו ונשמור על ראש צלול והחלטות נכונות, אז אני חושב שנעשה את שלנו”.

לגבי הסברת המשמעות של דרבי לשחקנים החדשים בקבוצה: “עושים הכל כדי להסביר כמה הדרבי חשוב. רק הניסיון במשחק כזה גורם להבנה כמה הוא חשוב. אין לי תחושות חדשות, אך יש קבוצה שנראית טוב מן העבר השני שעושה עבודה טובה, ואנחנו צריכים להתייחס לזה בשיא הרצינות”.

על המוטיבציה לאור חזרתם של החטופים: “הלוואי שנוכל להקדיש להם את הרגע הזה. השבוע הזה היה מלא באירועים משמחים, ואני מלא תקווה שימשיך להיות כזה. הלוואי שנוכל להקדיש להם את הניצחון”.

על העמדה שנכונה לו: “אני נמצא פה לשירות המאמן וכל החלטה שהוא מקבל אני אבצע אותה. ביחד אנחנו יכולים לדון מה מתאים ומה פחות, אך בסופו של דבר הוא יקבל את ההחלטה ואני לשירותו ולשירות הקבוצה.”

על המחצית הראשונה במשחק הקודם מול מכבי חיפה: “הייתה מחצית חלשה אנרגטית, היינו אנמים. זו לא מכבי ת”א שאנחנו רוצים לראות בבלומפילד. לשמחתי המחצית השנייה הייתה נראית שונה לגמרי, ואני מקווה שנביא את אותם עקרונות למחר”.

