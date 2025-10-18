לאמין ימאל חוזר להרכב, רשפורד בחוד ברצלונה

פגרת הנבחרות של חודש אוקטובר הסתיימה לה, והליגה הספרדית חוזרת למחזור התשיעי שלה, בו ברצלונה תארח באצטדיון מונז’ואיק את ג’ירונה הקטנה ב-17:15, כשבארסה רוצה לחזור לנצח ומגיעה עם מספר חיסורים. שידור חי בערוץ ONE.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, פאו קובארסי, אריק גארסיה, אלכס באלדה, פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פדרי, לאמין ימאל, טוני פרננדס ומרקוס רשפורד.

החבורה של האנזי פליק לא יצאה לפגרה טוב בכלל, אחרי שחטפה שני הפסדים רצופים לפאריס סן ז’רמן בליגת האלופות ותבוסה 4:1 לסביליה בליגה. היום היא יודעת שאסור לה לאבד נקודות, כשהיא מסתכלת כמובן למעלה לכיוון ריאל מדריד, רגע לפני הקלאסיקו בשבוע הבא. האלופה תחסר את ראפיניה ורוברט לבנדובסקי, אך תקבל חזרה את לאמין ימאל ופרמין לופס.

שתי הקבוצות נפגשו לדרבי הקטן הזה פעמיים גם בעונה שעברה כמובן, שם האלופה ניצחה בקלילות 1:4 בשתי ההזדמנויות. לעומת זאת עונה אחת לפני כן, ג’ירונה היא זאת שגברה על הבלאוגרנה, כשהביסה אותה 2:4 בשני המפגשים של עונת 2023/24.