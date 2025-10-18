אופ"א פנתה לרשויות באנגליה לגבי אוהדי מכבי

הממשלה הבריטית הודיעה כי היא בוחנת אילו "משאבים ותמיכה נוספים נדרשים" כדי לאפשר לכל האוהדים להגיע למשחק של מכבי תל אביב מול אסטון וילה שייערך בחודש הבא. על פי ההחלטה של קבוצת הייעוץ הביטחונית של העיר בירמינגהאם, האוהדים הישראלים לא יורשו להיכנס למשחק שיתקיים בנובמבר באצטדיון וילה פארק. הקבוצה, המורכבת מנציגים של העירייה, המשטרה ומארגני האירועים, נימקה את החלטתה בכך שקיים "סיכון גבוה לאלימות" בהתבסס על "מודיעין עדכני ואירועים קודמים".

ההחלטה עוררה סערה פוליטית רחבה. ראש הממשלה, סר קיר סטארמר, הגדיר אותה כ"החלטה שגויה", ואילו שרת האופוזיציה מהמפלגה השמרנית, קמי באדנוך, כינתה אותה "חרפה לאומית". בהצהרה שפרסמה הממשלה בליל שישי נכתב: "אסור למנוע מאדם לצפות במשחק כדורגל רק בגלל מי שהוא. הממשלה עובדת יחד עם המשטרה ועם שותפים נוספים כדי לעשות הכל בכוחנו על מנת שהמשחק יתקיים בבטחה, עם נוכחות כל האוהדים. אנו בוחנים אילו משאבים ותמיכה נוספים נדרשים כדי שכל האוהדים יוכלו להשתתף".

שרת הפנים שבאנה מחמוד הוסיפה: "אנטישמיות היא כתם על החברה שלנו שמבייש את כולנו. כל אוהד כדורגל, באשר הוא, צריך להיות מסוגל לצפות בקבוצתו בביטחון. הממשלה הזו עושה כל שביכולתה כדי להבטיח שכל האוהדים יוכלו להגיע בבטחה למשחק".

אוהדי מכבי תל אביב מדליקים אבוקות (עידן בן אבו)

דובר ראש הממשלה הוסיף כי סר קיר סטארמר "יעשה כל שביכולתו כדי להעניק לקהילה היהודית את הביטחון שהיא ראויה לו". משרד הפנים אף הציע להציב כוח משטרה נוסף במהלך האירוע, ושרת התרבות ליסה ננדי ושר הקהילות סטיב ריד התערבו אף הם בניסיון לשנות את ההחלטה. עם זאת, בכירים במשטרה התעקשו כי האיסור הכרחי, תוך שציינו עימותים ועבירות שנאה שאירעו כאשר מכבי תל אביב שיחקה באמסטרדם מול אייאקס בשנה שעברה.

המשחק בין אסטון וילה למכבי תל אביב יתקיים ביום חמישי, 6 בנובמבר, במסגרת הליגה האירופית. ב’סקיי’ הבריטי ציינו שגם באופ"א, שמנהלת את המפעל, קראו לרשויות הבריטיות לוודא כי אוהדי החוץ יורשו להיכנס למשחק.