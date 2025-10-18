יום שבת, 18.10.2025 שעה 17:35
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

אופ"א פנתה לרשויות באנגליה לגבי אוהדי מכבי

בארגון קראו לאפשר לקהל הצהובים להגיע למשחק מול אסטון וילה, בממשלה הבריטית ממשיכים לצאת נגד האיסור: "חרפה לאומית, אנטישמיות היא כתם על החברה"

|
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
התפאורה של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

הממשלה הבריטית הודיעה כי היא בוחנת אילו "משאבים ותמיכה נוספים נדרשים" כדי לאפשר לכל האוהדים להגיע למשחק של מכבי תל אביב מול אסטון וילה שייערך בחודש הבא. על פי ההחלטה של קבוצת הייעוץ הביטחונית של העיר בירמינגהאם, האוהדים הישראלים לא יורשו להיכנס למשחק שיתקיים בנובמבר באצטדיון וילה פארק. הקבוצה, המורכבת מנציגים של העירייה, המשטרה ומארגני האירועים, נימקה את החלטתה בכך שקיים "סיכון גבוה לאלימות" בהתבסס על "מודיעין עדכני ואירועים קודמים".

ההחלטה עוררה סערה פוליטית רחבה. ראש הממשלה, סר קיר סטארמר, הגדיר אותה כ"החלטה שגויה", ואילו שרת האופוזיציה מהמפלגה השמרנית, קמי באדנוך, כינתה אותה "חרפה לאומית". בהצהרה שפרסמה הממשלה בליל שישי נכתב: "אסור למנוע מאדם לצפות במשחק כדורגל רק בגלל מי שהוא. הממשלה עובדת יחד עם המשטרה ועם שותפים נוספים כדי לעשות הכל בכוחנו על מנת שהמשחק יתקיים בבטחה, עם נוכחות כל האוהדים. אנו בוחנים אילו משאבים ותמיכה נוספים נדרשים כדי שכל האוהדים יוכלו להשתתף".

שרת הפנים שבאנה מחמוד הוסיפה: "אנטישמיות היא כתם על החברה שלנו שמבייש את כולנו. כל אוהד כדורגל, באשר הוא, צריך להיות מסוגל לצפות בקבוצתו בביטחון. הממשלה הזו עושה כל שביכולתה כדי להבטיח שכל האוהדים יוכלו להגיע בבטחה למשחק".

אוהדי מכבי תל אביב מדליקים אבוקות (עידן בן אבו)אוהדי מכבי תל אביב מדליקים אבוקות (עידן בן אבו)

דובר ראש הממשלה הוסיף כי סר קיר סטארמר "יעשה כל שביכולתו כדי להעניק לקהילה היהודית את הביטחון שהיא ראויה לו". משרד הפנים אף הציע להציב כוח משטרה נוסף במהלך האירוע, ושרת התרבות ליסה ננדי ושר הקהילות סטיב ריד התערבו אף הם בניסיון לשנות את ההחלטה. עם זאת, בכירים במשטרה התעקשו כי האיסור הכרחי, תוך שציינו עימותים ועבירות שנאה שאירעו כאשר מכבי תל אביב שיחקה באמסטרדם מול אייאקס בשנה שעברה.

המשחק בין אסטון וילה למכבי תל אביב יתקיים ביום חמישי, 6 בנובמבר, במסגרת הליגה האירופית. ב’סקיי’ הבריטי ציינו שגם באופ"א, שמנהלת את המפעל, קראו לרשויות הבריטיות לוודא כי אוהדי החוץ יורשו להיכנס למשחק.

