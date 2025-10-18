יום שבת, 18.10.2025 שעה 08:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

בפאלאס אישרו: גואהי הודיע שלא יחדש את חוזהו

המאמן אוליבר גלאסנר אישר כי הבלם האנגלי, שמועמד להצטרף לליברפול או לריאל מדריד, יעזוב את המועדון ללא תמורה בקיץ הקרוב: "רצינו, אך הוא יעזוב"

|
מארק גואהי (IMAGO)
מארק גואהי (IMAGO)

זה היה סוד גלוי, אך כעת אוליבר גלאסנר אישר רשמית: מארק גואהי יעזוב את קריסטל פאלאס בסיום העונה. הוא יעשה זאת כשחקן חופשי, לאחר שתוקף חוזהו הנוכחי יסתיים ב־30 ביוני, מה שהופך את קפטן פאלאס ונבחרת אנגליה לאחת מהמציאות הגדולות של חלון ההעברות הקרוב.

ליברפול וריאל מדריד, שתי הקבוצות שמביעות את העניין הרב ביותר בשירותיו, צפויות להתמודד שוב ביניהן גם הפעם בשוק ההעברות. עם זאת, הן אינן היחידות שמעוניינות בו: על פי ‘טוטוספורט’, שמו של גואהי מופיע גם ברשימות של ברצלונה, באיירן מינכן ואינטר.

מאמן הנשרים גלאסנר אישר זאת במסיבת עיתונאים: "מארק גואהי כבר הודיע לנו שהוא לא יחתום על חוזה חדש, ולכן הוא יעזוב בשנה הבאה. לא רק אני, אלא כל המועדון רצה שהוא יישאר, והצענו לו חוזה חדש, אך הוא רוצה משהו אחר". גואהי, הקפטן שהניף את שני התארים הראשונים בתולדות קריסטל פאלאס, הגביע ומגן הקהילה, יעזוב לאחר חמש עונות במועדון הלונדוני, כשהוא בשיא הקריירה שלו.

מארק גואהי (IMAGO)מארק גואהי (IMAGO)

על אף שגואהי ממשיך לשחק במדי פאלאס בעונת 2025/26, עתידו כבר נראה קרוב מאוד לאנפילד. בקיץ האחרון הייתה סגורה עסקה למעברו לליברפול של ארנה סלוט תמורת 40 מיליון אירו, אך בעלי פאלאס, סטיב פאריש, ביטל אותה באופן חד צדדי.

ליברפול לא שכחה את גואהי, אך גם ריאל מדריד עוקבת מקרוב. בזמן שהאדומים מנסים לחדש את חוזהו של איברהימה קונטה, שאף הוא מסתיים ב־2026, בריאל רואים בגואהי "תוכנית ב'" למקרה שהבלם הצרפתי יאריך את חוזהו באנפילד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */