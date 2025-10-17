"בנה מועדון לילה בדירה השכורה - ושכח לשלם"

צרות עם שחקן ריאל מדריד לשעבר דרנתה אחרי שבנה מועדון לילה בדירה שכורה: "הוא שכח לשלם"

–

ראיין באבל, שחקן העבר של ליברפול, סיפר ברשתות החברתיות שלאחר 18 שנה הצליח סוף־סוף לסגור את הפרק הארוך סביב נכס שרכש – שבו דרנתה היה הדייר.

ראיין באבל הפתיע אחר הצהריים את עוקביו כשהעלה פוסט לא שגרתי לרשתות החברתיות. הוא הכריז כי מכר את הבית שרכש בשנות העשרים לחייו, וסוף סוף, אחרי כמעט שני עשורים, סגר את “כאב הראש” שנגרם לו בעקבות אותה השקעה בנדל"ן.

באבל, שהפך כבר מזמן לדמות צבעונית ומדוברת, החל את דרכו באייאקס וערך הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת כשהיה בן 17 בלבד, עד שעבר לליברפול בשנת 2007. המועדון האנגלי שילם עליו אז כ־17 מיליון אירו, סכום גבוה במיוחד עבור שחקן צעיר באותה תקופה.

הוא חווה תקופות טובות לצד קשיי הסתגלות וחוסר יציבות, למרות ששיתף חדר הלבשה עם שמות כמו סטיבן ג'רארד ופרננדו טורס. במדי נבחרת הולנד רשם למעלה מ־60 הופעות, שיחק ביורו 2008 והיה חלק ממוקדמות מונדיאל 2010 (אך לא נכלל בסגל הסופי).

ראיין באבל (רויטרס)

מעבר לכדורגל, באבל פיתח קריירה מוזיקלית כראפר תחת שמו האמיתי או בשם הבמה RB, ושר בעיקר בהולנדית ובאנגלית. הוא נחשב לאחד מהכדורגלנים הבודדים שפיתחו קריירה מוזיקלית של ממש במקביל למשחק. באבל פעיל מאוד ברשתות החברתיות, ידוע בדעותיו הישירות ולעיתים השנויות במחלוקת, ובמראהו הבולט הכולל שיער צבוע ולבוש ראוותני.

דייר מהגיהינום

החלק המפתיע ביותר בסיפורו של באבל קשור לשחקן העבר רויסטון דרנטה, מגן שמאלי לשעבר של ריאל מדריד, שזכה לכינוי "הטוב ביותר באירופה" באליפות אירופה לנבחרות צעירות בשנת 2007, אך זכור יותר בשל שערוריותיו וחיבתו לחיי הלילה.

דרנטה, שניסה להחיות את הקריירה שלו באברטון, עבר להתגורר בביתו של באבל. אלא שהחוויה הזו לא הסתיימה כפי שציפו. הבעיה לא הייתה בכדורגל, אלא ביחסים בין בעל הדירה לדייר.

דרנטה (רויטרס)

"בזמן שהוא שיחק באברטון, הוא פשוט שכח לשלם שכר דירה... ובנוסף לכל זה, הוא בנה מועדון לילה בתוך הבית שלי בלי לבקש רשות", סיפר באבל. למי שחשב שמדובר בבדיחה, באבל הדגיש: "אני לא ממציא את זה. בואו נגיד שהוא הגדיר מחדש את המונח 'דייר מהגיהינום'".

ובכל זאת, באבל טוען שהבית הזה טומן בחובו גם זיכרונות טובים, הרבה צחוק וקצת בלגן. הוא הסביר שההחלטה למכור את הנכס לא נבעה מהמועדון המאולתר שדרנטה הקים בתוכו, אלא מהמשכנתה שנטל בזמנו: "הציעו לי משכנתה בריבית משתנה כשהייתי צעיר ולא הבנתי כלום בשוק הנדל"ן. זו הייתה שיעור שלמדתי בדרך הקשה", הודה בכנות.

באבל נפרד מהנכס שלו בתחושת נוסטלגיה קלה, ואיחל לבעלים החדש שייהנה ממנו: "באותה שמחה, אבל אולי עם פחות הפתעות". לדבריו, אחת האטרקציות של הבית היא דווקא החלל הרחב שמתאים לאירוח. למרות כל הסיפור המשעשע, היחסים בין השניים לא הסתיימו ברע: באבל ודרנטה נשארו חברים, ואף הקליטו יחד שיר ראפ בשנת 2009.