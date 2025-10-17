"תלמיד מצטיין": בברצלונה בונים על אוריין גורן

לה מאסיה הפכה למותג עולמי כל כך חזק, עד שהעולם כולו מסכים שמדובר באקדמיית הנוער הטובה בעולם. כשמדברים על "שחקן של לה מאסיה", הכוונה היא לשחקן שהתפתח דרך קבוצות הנוער של ברצלונה. עם זאת, לעיתים שוכחים להבחין בין שחקן שגר עם משפחתו ומשחק במחלקת הנוער של בארסה, לבין שחקן שמתגורר בבניין של לה מאסיה שבמתחם האימונים סיוטאט אספורטיבה ז’ואן גאמפר.

הבניין, שנחנך בשנת 2011 והחליף את "לה מאסיה דה קאן פלאנס" כבית המגורים של ספורטאי המועדון, נותר הלב הפועם של מערכת הנוער של בארסה. השם "לה מאסיה" הפך עם השנים לשם נרדף לכל מחלקת הנוער, עד ששכחנו שבתוך הבניין גרים באמת קבוצת כדורגלנים שחיים ונושמים את המקום, הם אוכלים ארוחות בוקר, צהריים וערב, ישנים, לומדים ומתאמנים שם. הם שחקני נוער לכל דבר, אך חוויית בארסה שלהם עמוקה ואינטנסיבית יותר.

אחד הדיירים החדשים בלה מאסיה הוא אוריין גורן הישראלי. מטעמים משפחתיים ולוגיסטיים, הכישרון ממושב סביון מתגורר בבניין יחד עם שחקנים כמו הוגו גאלדאנו, איסמא זיאני, ביירון מנדוסה, פדרו ויאר ודרו, בין רבים אחרים. כל השחקנים הללו נמצאים בסביבה שבה עומדים לרשותם המחנכים, הפסיכולוגים ואנשי המקצוע הטובים ביותר, כדי לעזור להם לצמוח כשחקנים וכבני אדם לדוגמה.

אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

“אוריין גורן חלם מילדות לשחק בברצלונה, והמעבר למגורים בלה מאסיה הוא עוד צעד בדרך להגשמת החלום. הקשר בן ה־16, שניחן בכישרון יוצא דופן, כבר הרשים את המאמן פול פלאנס והפך לחלק משמעותי בקבוצת הנוער עד גיל 19. הוא כבר הספיק להתאמן עם הקבוצה הבוגרת”, נכתב עליו בכתבה נרחבת ב’ספורט’, שזכתה לכותרת ראשית באתר הקטלוני הבכיר.

במהלך פגרת הנבחרות האחרונה שיחק גורן שלושה משחקים עם נבחרת ישראל עד גיל 19. למרות שהוא רק בשנתו הראשונה בקבוצת הנוער ונולד במרץ 2009, הוא כבר שחקן קבוע בסגל הנבחרת. בשלושת המשחקים מול אוסטריה, סלובניה ולוקסמבורג פתח פעמיים ושיחק 135 דקות.

בליגת האלופות לנוער השתתף גורן בשני הניצחונות הראשונים של קבוצתו של פלאנס, ושיחק 88 דקות במצטבר. בליגה הספרדית לנוער פתח בשלושה מארבעת המשחקים הראשונים של קבוצת ה־U19 ואף כבש שער אחד.

אוריין גורן וחבריו עם הגביע (צילום מסך)

“אוריין מרגיש מוכן להמשיך להתפתח וללטש את כישרונו העצום. הקשר, בעל אזרחות כפולה, ישראלית וצ’כית, הצטרף לברצלונה ממכבי פתח תקווה בשנת 2022 ומרשים את מאמניו ואת חבריו לקבוצה בצניעותו ובאינטליגנציה שלו. הוא מנצל היטב את המסגרת שמעניקה לו בארסה כדי להשתפר בכל תחום, טכני, טקטי ואישי”, נכתב ב’ספורט’.

“החיים בלה מאסיה מאפשרים לו לשלב טוב יותר בין לימודים לאימונים ולמשחקים. מבחינה לימודית הוא תלמיד מצטיין, עומד בכל מטלותיו ומצליח בכל הבחינות. מבחינה מקצועית הוא פורץ כל גבול, אף שהוא בגיל המתאים לקבוצת ה־U19B, הוא כבר שחקן קבוע בקבוצת ה־U19A”, הוסיפו בקטלוניה.

בנבחרת ישראל הוא משחק בדרך כלל כקשר שמאלי במערך של 4-4-2, בעוד שבברצלונה הוא מתופקד כקשר התקפי (10) או כקשר מרכזי (8). במשחק מול פ.ס.ז’, לאחר הרחקתו של אלכס קמפואס, נאלץ גורן לעבור לעמדת הקיצוני השמאלי, תפקיד שבו הסתדר מצוין והציג יכולת גבוהה במיוחד.