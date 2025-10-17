יום שני, 20.10.2025 שעה 08:11
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
1511-148בורנמות'3
1511-148ליברפול4
149-168צ'לסי5
147-148טוטנהאם6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-88אסטון וילה11
119-98אברטון12
97-78ניוקאסל13
812-88פולהאם14
813-78לידס15
712-97ברנטפורד16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
416-67ווסטהאם19
216-58וולבס20

החוק שפפ לא אוהב: כשאהפוך למנהל, אשנה זאת

גווארדיולה לקראת המשחק של סיטי מול אברטון, ממנו ייעדר המושאל גריליש בגלל "סעיף הפחד": "מבחינתי זה בסדר שישחק". וגם: התבדח לגבי שנת הפרישה

פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מאמן מנצ’סטר סיטי, פפ גווארדיולה, התבדח על האפשרות לקחת הפסקה מאימון, בעקבות עצתו של עוזרו לשעבר קרלס פלנשארט, ואמר כי יתחיל לחשוב על כך “בשנת 2035”.

“אתה אולי צודק. בשנת 2035 אתחיל לחשוב על זה”, אמר המאמן, שלו חוזה עד סיום עונת 2026/27. “שינינו הרבה בשנה האחרונה בערך, ובכל זאת האנרגיה של הצוות המקצועי והשחקנים החדשים עדיין שם. בברצלונה ובבאיירן מינכן, אם הייתה לי בעיה, הייתי זז הצידה. כאן, לא הייתה לי את הבעיה הזו”, הוסיף.

“נכון לעכשיו יש לי עדיין אנרגיה, ואני חושב שאנחנו יכולים להיות טובים יותר מהעונה שעברה. זו המטרה שלי. אני לעולם לא אעמוד כאן בתחילת נובמבר או דצמבר ואומר שננצח את זה או את ההוא. אני רואה שאנחנו משתפרים לעומת העונה שעברה, ומשחק אחר משחק אנחנו קצת יותר טובים. יש מקום לשיפור, וזה נותן לי את האנרגיה לדעת שהעבודה עוד לא הסתיימה. עדיין יש לי מה לעשות כאן, וזו הסיבה שאני עדיין כאן”, סיכם.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

גווארדיולה נגד החוק שאוסר על גריליש לשחק מול סיטי

בצד השני, המאמן התייחס לכך שג’ק גריליש, המושאל לאברטון ממנצ’סטר סיטי, לא יוכל לשחק מולה בשבת בשל חוקי ההשאלה של הפרמייר ליג, האוסרים על שחקנים מושאלים לשחק נגד הקבוצה המחזיקה בכרטיסם במהלך תקופת ההשאלה.

“אלו החוקים. כשאהיה מנכ”ל או נשיא של מוסד גדול באנגליה, אולי אשנה את זה. אם הוא היה משחק, זה היה בסדר מבחינתי, אבל אין לי דעה בעניין”, אמר גווארדיולה במסיבת העיתונאים לפני המשחק מול אברטון. השחקן האנגלי, שנבחר לשחקן החודש של אוגוסט בפרמייר ליג, לא יוכל להשתתף מול סיטי בשני משחקי הליגה, לא בסיבוב הראשון ולא בשני, וגם לא יוכל לשחק מולה בגביע.

הקיצוני, שעזב את מנצ’סטר סיטי בחיפוש אחר דקות משחק, פתח את העונה מצוין עם שער וארבעה בישולים בשבעת משחקיו הראשונים, מה ששמר את אברטון במקום השמיני בטבלה.

פפ גווארדיולה וגפפ גווארדיולה וג'ק גריליש (רויטרס)

“ההשפעה של גריליש מהיום הראשון הייתה עצומה. הוא קיבל דקות משחק, שזה מה שהוא רצה. הוא אדם נהדר, וחזר לעסוק בעיקר, לשחק בכל משחק”, הדגיש המאמן הספרדי.

במדינות אירופה אחרות, הכלל הזה פחות נוקשה ותלוי בסעיפים שנקבעים בכל השאלה ספציפית, אך באנגליה הוא חל באופן גורף על כל ההשאלות הפנימיות. ההגבלות הללו, המכונות לעיתים “סעיפי הפחד”, נועדו למנוע ניגודי עניינים שבהם שחקן שעדיין חתום בקבוצה מסוימת עלול להשפיע לרעה על ביצועיה.

הבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
