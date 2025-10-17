הרצליה זמנית במקום הראשון אחרי 0:2 על ר"ג

אחרי פגרת נבחרות נוספת שהסתיימה לה, היום (שישי) שוחקו חמישה משחקים מסקרנים במחזור ה-9 של הליגה הלאומית. במוקד, מכבי הרצליה ניצחה 0:2 בחוץ את הפועל רמת גן. במקביל, הפועל ראשון לציון גברה 1:3 על הפועל כפר סבא, הפועל רעננה הפתיעה את הפועל עכו עם 0:2, הפועל חדרה והפועל נוף הגליל נפרדו ב-0:0 ומכבי יפו נכנעה 2:1 להפועל עפולה.

הפועל רמת גן – מכבי הרצליה 2:0

לקרב הצמרת הזה הגיעה האורחת מהמקום השני, כשהאורדונים היו במקום הרביעי. הצהובים הם אלה שיצאו עם ידם על העליונה, ועלו לפחות זמנית לפסגת הליגה הלאומית. אופק עובדיה העלה אותם ליתרון בדקה ה-12, בדקה ה-24, אוהד ברזילי כבר קבע את תוצאת המשחק עם נגיחה מדויקת פנימה.

דקה 12, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: הצהובים יצאו למתפרצת, כשהכדור הגיע לאופק עובדיה, שעשה דאבל פס וסיים ברגל שמאל לחיבורים הקרובים.

דקה 24, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: רום אליאס העלה את הכדור לתוך הרחבה, אוהד ברזילי נגח למשקוף ופנימה.

הפועל כפר סבא – הפועל ראשון לציון 3:1

המשבר של הירוקים מעמיק. הם הגיעו למשחק הזה אחרי שניצחו פעם אחת בלבד בשלושת משחקיה האחרונים, והיום הם הפסידו בביתם, אחרי ניצחון חשוב של הכתומים. בדקה ה-16 דור ג’אן העלה את האורחת ליתרון, 13 דקות לאחר מכן אדיר והב השאיר את המארחת בעשרה שחקנים, אך היא הצליחה להשוות מרגלו של יואב קורן בדקה ה-66. הראשלצ”ים לא אמרו נואש ובדקות האחרונות כבשו שני שערים וניצחו את המשחק.

דקה 16, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: דור ג’אן קיבל את הכדור בצד השמאלי של הרחבה, וסיים יפה לפינה הרחוקה קורה ופנימה.

דקה 29: אדיר והב ביצע גלישה מסוכנת וראה את הכרטיס האדום. כפר סבא בעשרה שחקנים.

דקה 66, שער! הפועל כפר סבא השוותה ל-1:1: המארחת יצאה ללחץ על מניעי הכדור של ראשון, הצליחו לחטוף את הכדור שהגיע ליואב קורן, שסיים ברגל ימין לפינה הרחוקה.

דקה 84, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-1:2: האורחת ביצעה תרגיל אחרי שקיבלה חופשית מהפינה, הכדור נמסר אחורה לעמית זנטי, שסיים לרשת.

דקה 87, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-1:3: הכתומים יצאו למתפרצת, אוצ’ה אוצ’ואצי מצא את עצמו מול השוער, וסיים עם שמאל פנימה.

הפועל עכו – הפועל רעננה 2:0

המארחת הופתעה בגדול, אחרי שהגיעה למשחק ברצון לקחת שלוש נקודות, אך היא לא הצליחה לספק את הסחורה ומתרחקת בינתיים מהחלום לעליית ליגה. בדקה ה-16, האדומים עלו ליתרון מסיומת יפה של יאקובו וונדרסון. שתי דקות לפני הירידה להפסקה, רן מאיר הפציץ חופשית לחיבורים וקבע את תוצאת המשחק.

דקה 16, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: יאקובו וונדרסון ביצע תנועה לעומק, מצא את עצמו מול השער וסיים יפה לרחוק.

דקה 43, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: האורחת קיבלה כדור חופשית על סף הרחבה, רן מאיר ניגש ושלח פצצה אדירה לחיבורים.

דקה 67: רעננה קיבלה פנדל, אך מיכאל ממן בעט לשמיים.

הפועל חדרה – הפועל נוף הגליל 0:0

שתי הקבוצות כבר הספיקו להחליף מאמן העונה, כשהמארחת הגיעה אחרי ניצחון ורצתה להמשיך במומנטום והאורחת רצתה לחבר שלוש נקודות ראשונות העונה בליגה הלאומית. שתי הקבוצות נכשלו במשימתן, ונפרדו בשוויון שמשאיר את שתיהן בתחתית לקראת המחזור הבא.

מכבי יפו – הפועל עפולה 2:1

אלו היו צהריים חגיגיים בבלומפילד, בסופם הקבוצה מהעמק השיגה שלוש נקודות ראשונות לעונה, והיא כבר לא במקום האחרון בליגה. בדקה ה-52, האורחת קיבלה פנדל, אחרי שאבי תורג’מן ראה את הכרטיס האדום. יניב מזרחי החמיץ תחילה, אך הכניס את הריבאונד. המארחת השוותה 13 דקות לאחר מכן מנגיחה של רונן פרץ, אך המילה האחרונה הייתה של עפולה, שניצחה אחרי שער ניצחון של אילון אלימלך בדקה ה-74. אוראל יהודה מעפולה פונה לבית החולים אחרי פגיעת ראש, אך חש בטוב לאחר מכן.

דקה 52: אבי תורג’מן ראה את הכרטיס האדום אצל יפו, פנדל לעפולה.

דקה 53, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: יניב מזרחי ניגש לנקודה הלבנה, השוער הציל, אך אותו מזרחי זינק על הריבאונד וכבש.

דקה 66, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: קרן עלתה מצד שמאל, רונן פרץ נגח פנימה.

דקה 74, שער! הפועל עפולה עלתה ל-1:2: הכדור נכנס לרחבה, הגיע לאילון אלימלך, שהסתובב מהר ובעט לחיבורים.