בגיל 19 בלבד: ויטור רייס מוכן למשחק מול בארסה

הדרבי הקטלוני מול ברצלונה מחר (שבת, 17:15, חי בערוץ ONE) יהיה מרגש מאוד עבור ויטור רייס, אבל לבלם הברזילאי בן ה-19 של ג'ירונה לא ירעדו הרגליים. הוא כבר חווה דרבי גדול הרבה יותר והצטיין בו. למעשה, הופעת הבכורה שלו בהרכב פלמייראס ביולי 2024 הייתה מול קורינתיאנס, היריבה הכי מושבעת בסאו פאולו, וזה היה ערב קסום במיוחד. רייס לא רק עזר לירוקים לשמור על רשת נקייה, אלא גם כבש בנגיחה כדי להבטיח ניצחון 0:2. אחרי הצגה כזו, כל ברזיל דיברה עליו, ותדמיתו כאחד הכשרונות הגדולים בעולם בדורו התחזקה.

כך אמרו עליו מאז היה בן 10. ויטור רייס הוגדר כעילוי חריג מאז הצטרף לאקדמיה של פלמייראס. במקביל, הוא גם גילה תכונות ברורות של מנהיג. הוא ענד את סרט הקפטן בכל קבוצות הילדים והנוער, ומנהל האקדמיה ז'ואאו פאולו סמפאיו סיפר: “הוא הכי רציני והכי מרוכז. הוא מעניק דוגמא לאחרים בהתנהלותו”. פריירה, המאמן הפורטוגלי המצליח של פלמייראס שעובד בקבוצה מאז 2020, שיבח אותו בכל הזדמנות, צירף אותו בשלב מסוים לאימונים עם הסגל הבוגר, ולא היסס לזרוק אותו למים העמוקים בגיל 18.

באותה תקופה, עקבו עשרות סקאוטים אחרי הכישרונות של פלמייראס. אסטבאו, בן גילו של רייס, בדיוק הוחתם על ידי צ'לסי כדי להצטרף לשורותיה ב-2025, והיה ברור שהבלם עשוי להיות הבא בתור. בקטלוניה דווח אז כי ברצלונה שמה עליו עין, וגם ריאל מדריד הביעה באופן טבעי עניין. היו שהעריכו כי ייתכן מאבק בין שתי היריבות לקלאסיקו על החתמתו, ולברצלונה היה יתרון מובנה כי רייס הוא אוהד בלאוגרנה, אולם גם קבוצות הצמרת מאנגליה היו חזק בתמונה. בסופו של דבר, מנצ'סטר סיטי הפכה אותו לבלם היקר ביותר שנמכר אי פעם מהליגה הברזילאית, תמורת סכום שעשוי להגיע ל-40 מיליון יורו עם בונוסים.

ויטור רייס במנצ'סטר סיטי (IMAGO)

באופן אירוני למדי, המהלך יצא לפועל בזכות מינויו של רובן אמורים למאמן מנצ'סטר יונייטד בנובמבר 2024. ספורטינג איבדה את האיש שהצעיד אותה לאליפות והייתה זקוקה למחליף באופן בהול. המנהל הספורטיבי הוגו ויאנה, חברו הקרוב של פריירה, הציע לו לעזוב את פלמייראס כדי לשוב לליסבון, ונתקל בסירוב מוחלט, אבל השיחה גלשה גם לנושאים אחרים, והמאמן סיפר על הכישרונות הגדולים שהוא מטפח – ובראשם רייס. ויאנה הקשיב והבין שהוא חייב לעשות שימוש במידע הזה.

כי הרי שבועות ספורים קודם לכן הוא כבר סיכם כמחליפו של צ'יקי בגיריסטיין כמנהל הספורטיבי של מנצ'סטר סיטי. אמנם ויאנה היה אמור להיכנס לתפקיד רק בקיץ 2025, אך החפיפה כבר החלה מעשית, וזו הייתה הזדמנות פנטסטית להיות חתום על רכש משמעותי ראשון בתפקידו החדש – על אף שטכנית הוא עדיין עבד בספורטינג. פפ גווארדיולה בדיוק שאף לחזק את הסגל בשחקני הגנה בחלון ההעברות של ינואר, ופלמייראס לא יכלה לעמוד בדרכו. “אולי דיברתי קצת יותר מדי עליו עם האנשים הלא נכונים”, העיד פריירה במרירות צינית כאשר איבד את חניכו בשלב מוקדם מהצפוי.

העניין הוא כי המעבר המהיר לא עזר לרייס מבחינה מקצועית. עבדוקודיר חוסאנוב האוזבקי, שהוחתם אף הוא בינואר האחרון מלאנס, קיבל דקות משחק רבות אצל פפ מהרגע הראשון, אבל הכישרון הברזילאי החדש נדחק לקצה הסגל. הוא שותף רק בשני משחקים בגביע האנגלי מול יריבות מהליגות הנמוכות, והמאמן סבר כי עדיין אינו בשל למאבקים הפיזיים המאתגרים בפרמייר ליג. במקום לשחק בפלמייראס המצוינת על בסיס שבועי, הוא התייבש בצד. מנצ'סטר סיטי אמנם רואה בו כוכב משמעותי בעתיד, ויש הרואים בו סוג של שילוב בין רובן דיאס לג'ון סטונס, אבל בטווח הזמן המיידי נדרש פתרון שיאפשר לו לצבור ניסיון באירופה.

ויטור רייס (IMAGO)

בשיחות שערך רייס בקיץ עם ויאנה וגווארדיולה התקבלה ההחלטה לשלוח אותו לשנת השאלה בקבוצה שתבטיח לו מקום בהרכב. ג'ירונה הייתה האופציה המועדפת מכל הבחינות – גם כי היא שייכת חלקית לקונצרן של מנצ'סטר סיטי וקל מאוד לבצע עסקות בתוכו, גם כי היא הייתה זקוקה לבלם חדש, וגם כי המאמן מיצ'ל ידוע כמטפח מעולה של שחקנים צעירים. הסגנון שלו, עם דגש על החזקת כדור ופיתוח התקפות מאחור, התאים מאוד לרייס שניחן בראיית משחק משובחת ואוהב לתפקד כפליימייקר נסוג עם מסירות מדודות לכל הטווחים.

ההתאקלמות לא הייתה פשוטה. ג'ירונה נקלעה למשבר משמעותי בתחילת העונה, ובמשחק הבכורה של רייס בהרכב הובסו הקטלונים 5:0 באצטדיונה של ויאריאל. גם שני משחקי הבית הראשונים של הברזילאי הסתיימו בהפסדים, ובפיאסקו מול לבנטה הוא אף ספג כרטיס אדום. ייתכן שהשופט קצת החמיר איתו אחרי עבירה לא בהכרח מכוונת על קרלוס אלברס, אבל התוצאה הייתה עגומה. גם אקסל ויטסל הורחק במחצית הראשונה, ובלעדיהם ניצחו הצפרדעים 0:4.

ובכל זאת, מיצ'ל העניק לרייס גיבוי מוחלט, ובתקשורת המקומית ראו בו נקודת אור בשבועות הקודרים. השקט הנפשי של רייס בלט גם כאשר הקבוצה לא ממש תפקדה, והוא משתדל לתפוס מנהיגות גם בהיותו השחקן החדש והצעיר ביותר. לאור זאת, ביצע המאמן שינוי טקטי משמעותי ועבר למערך עם שלושה בלמים, כאשר הברזילאי מוצב במרכזו כסוג של ליברו לצד דיילי בלינד הוותיק. בשני המחזורים האחרונים, השיטה הזו בהחלט הוכיחה את עצמה, במיוחד בכל הקשור ליציבות הגנתית. ג'ירונה סיימה בתיקו 0:0 עם אספניול, ולפני פגרת הנבחרות חגגה ניצחון ראשון העונה – 1:2 על ולנסיה.

ויטור רייס (IMAGO)

ההשקעה משתלמת, שכן רייס עובד קשה מאוד גם בשעות הפנאי. בצעד לא שגרתי עבור ברזילאי, הוא הביא איתו לאירופה מאמן כושר פרטי שגר בדירתו ומדריך אותו בכל יום. השאיפה ברורה – להפוך לכוכב משמעותי בספרד, לחזור בדלת הראשית למנצ'סטר סיטי, וגם לפלס את דרכו לסגל הנבחרת כבר לקראת המונדיאל בקיץ הבא. הקפטן הלאומי מרקיניוס הוא המודל לחיקוי, והחלום הוא לשחק לצידו בגביע העולם.

בינתיים, הוא היה שמח להתמודד מול ראפיניה בדרבי הקטלוני, אך הכוכב הברזילאי של בארסה לא יהיה כשיר. מאידך, לאמין ימאל חזר לאימונים, ובאופן כללי המערך החדש של ג'ירונה יעמוד במבחן קשה מאוד מול האלופה. רייס מוכן לכך. "לחץ לא משפיע עלי. אני מבין את האחריות שמוטלת עלי ומשתדל להתייחס אליה בשלווה. התיאום בינינו משתפר, ואנחנו מגובשים יותר כצוות עכשיו", הוא אמר השבוע בראיון שהעניק לעיתון מקומי בג'ירונה.

כאשר נשאל לגבי משאלות נוספות, השיב רייס שהיה מעוניין לכבוש יותר. שער הליגה היחיד בחייו עד כה היה בדרבי מול קורינתיאנס. אולי הגיע הזמן להבקיע גם בדרבי המיוחד מול הקבוצה האהובה שלו?