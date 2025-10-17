יום ראשון, 19.10.2025 שעה 13:57
ליגה איטלקית 25-26
158-187אינטר1
157-127נאפולי2
153-77רומא3
133-96מילאן4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
108-87ססואולו8
95-76קומו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
813-67טורינו13
77-106לאציו14
610-57לצ'ה15
57-36פארמה16
49-27ורונה17
38-46פיורנטינה18
310-37פיזה19
29-36גנואה20

יובנטוס עלולה להיענש על הפרות חוקי פייר פליי

בפעם השנייה, אופ"א פתחה בהליכים לגבי האפשרות שהביאנקונרי לא הצליחו לעמוד בחוקים היבשתיים, כשייתכן והמועדון ייענש. ההשלכות הצפויות ומקרה העבר

|
סמל יובנטוס על דגל הקרן (IMAGO)
סמל יובנטוס על דגל הקרן (IMAGO)

הסיוט של יובנטוס חוזר אליה שוב. מספר שנים אחרי שנענשה בחוקי הפייר פליי, ואף בניפוח עסקאות במה שהוביל להסדר טיעון שבו לא תשחק באירופה לעונה אחת, ב-2023/24. המועדון הודיע שאופ”א פתח בתהליכים לגבי הפרות אפשריות של חוקי הפייר פליי בשלוש השנים האחרונות.

למעשה, הביאנקונרי הודיעו שכמו סיטואציות דומות שקורות לקבוצות המשתתפות בתחרויות הרשמיות של אופ”א, הגברת הזקנה קיבלה “הודעה על פתיחת הליכים לגבי אפשרות להפרת חוקי הפייר פליי במשך שלוש העונות האחרונות – 2022/23-2024/25.

במקרה הזה, המועדון לא הצליח להגביל את הפסדיו הכספיים ל-60 מיליון אירו במהלך פרק הזמן הנקוב. יתרה מכך, אופ”א הוסיפה את “יחס עלות הסגל” כפרמטר ב-2022. הפרמטר הזה מגביל ומאפשר תזוזות בהוצאות של הקבוצה הבכירה (מבחינת שכר, העברות, עמלות סוכנים) ולאחוז מסוים מההכנסות. המועדון מצידו, טוען שהוא עמד בדרישות לשנת 2024 ומיועד לעשות זאת גם בשנה הקרובה, שנגמרת בעוד כחודש וחצי.

ההחלטה של אופ”א לגבי יובה צפויה להתרחש באביב 2026. בינתיים, הסיכון הגבוה ביותר מבחינת עונש הוא כלכלי, למרות שהמועדון כאמור כבר נענש בעבר בהרחקה ממפעלים אירופיים אחרי שעברו על מספר חוקים, כמו פגיעה בזכויות השחקנים. במקרה הנקוב, ייתכן והוא יסתכם בהגבלות ספורטיביות, כמו הגבלת וצמצום רישום הסגל בתחרויות של אופ”א.

