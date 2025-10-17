רואיבל: אני לא הומו, אבל גם אם כן - מה הבעיה?

חלוץ בטיס, אייטור רואיבל, ממשיך לשבור מוסכמות בכדורגל העולמי ומביע את עצמו בלי חשש גם מחוץ למגרש. בראיון לתכנית "חוגונס" של רשת ‘לה סקסטה’, התייחס רואיבל לבחירות האופנתיות החריגות שלו, כמו תיק קלאץ' בחתונה, לק בציפורניים או שיער בצבעים שונים, ולתגובות שהוא מקבל בעקבותיהן.

"יש הרבה אנשים שפוחדים להיות מי שהם, רק בגלל שהם כדורגלנים", אמר רואיבל. "הכדורגל כל כך ממוסגר בגבריות, שכשרואים משהו שונה, זה מושך תשומת לב. אני לא הומו, אבל גם אם הייתי – מה הבעיה בזה? בסופו של דבר, הכל קשור להרגיש נוח עם עצמך".

רואיבל הוסיף כי לרעייתו יש תפקיד משמעותי בתמיכה שהוא מקבל: "אשתי תומכת בי בהכל, היא הראשונה שמורחת לי לק. הייתי עושה את זה כל יום, תלוי בצבע של השיער שלי. מבקרים אותי על זה שאני טבעי, אבל מה אני יכול לעשות? זה פשוט מי שאני".