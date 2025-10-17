דיווח: הקומישינר פנה למועצת עיר שישקלו מחדש

הודעה רשמית הגיעה שבישרה שאוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו להיכנס למשחק נגד אסטון וילה בחוץ במשחק בליגה האירופית, והדבר דווקא לא התקבל בצורה כל כך טובה בממלכה. בטור אישי של העורכת הראשית של האתר ‘אקספרס’, גילס שלדריק כתבה בזעם על ההחלטה הזו.

“יש דברים שאי אפשר להמציא, אבל כן, בשגעת הזו שנקראת אנגליה אפשר הכל”, פתחה. “המקום בו אין היגיון, הוא פשוט יצא מהחלון. הפוליטיקאית קמי בדנוק צודקת – זו שערורייה לאומית לאסור על קהל ישראלי להגיע למשחק כדורגל נגד אסטון וילה”.

עוד רשמה: “מי שאחראיים על האבטחה הם אידיוטים, והם בושה עבור בריטניה. לא מאפשרים לאוהדי מכבי ת”א להגיע למשחק, כמה ימים בלבד אחרי שהחטופים של ישראל חזרו הביתה, ושניים מהם לבשו חולצות של מכבי ת”א מיד בחזרה שלהם”.

וילה פארק (מערכת ONE)

לסיכום: “תכניסו בחזרה את המוח שלכם לראש, לא מאוחר מידי להפוך את ההחלטה הזו ולהחזיר קצת שפיות למדינה הזו. במובן מסוים, הביורוקרטים הצנועים הללו אינם טובים יותר מחמאס בהטלת הגבלות על זכויותיהם של היהודים”.

בכל מקרה, נראה שלא בטוח שההחלטה הזו סופית, כאשר ב’סקיי ספורטס’ מדווחים שנציב המשטרה והשפיעה של משטרת ווסט מידלנדס, סיימון פוסטר, קרא לקבוצת הייעוץ לבטיחות של מועצת העיר ברמינגהאם ולמשטרת ווסט מידלנדס לערוך בדיקה מיידית של החלטתם לאסור על אוהדי מכבי ת”א להיכנס לווילה פרק בחודש הבא.