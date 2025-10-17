"מצטער, אבל אני לא מבין את פציעת לבנדובסקי"

ה"ווירוס של פיפ"א" ממשיך להכות, וגם ברצלונה לא נותרה חסינה. אחרי הדיווחים על פציעות של דני אולמו ועומס פיזי אצל פראן טורס, המועדון הקטלוני הודיע כי רוברט לבנדובסקי סובל מפציעה בשריר הירך האחורי ברגל שמאל, מה שימנע ממנו להשתתף בקלאסיקו מול ריאל מדריד ולהיעדר לבין 4 ל-6 שבועות.

מי שהגיב על הפציעה בהפתעה גמורה הוא מאמן נבחרת פולין, יאן אורבן, שהתראיין לתכנית ‘טוטקוסטה’ ברדיו קטלוניה: "אם יש קרע בשריר, אי אפשר לרוץ, בטח שלא לשחק. כל מי שמכיר כדורגל יודע את זה. אני פשוט לא מבין את זה, לא מבין את הפציעה של רוברט”.

אורבן סיפר כי החלוץ לא שותף במשחק הידידות מול ניו זילנד כחלק ממנוחה מתוכננת, אך שיחק 90 דקות מלאות מול ליטא ואף כבש: "הוא היה במצב מצוין, לא הייתה שום סיבה שהוא לא ישחק. החלטנו מראש שלא ישותף במשחק הראשון כדי לתת הזדמנות לאחרים”.

רוברט לבנדובסקי מאוכזב (IMAGO)

לדבריו, היה ידוע כי לבנדובסקי סובל מאי נוחות קלה, אך לא היה כל סימן לפציעה חמורה: "נכון, הוא הרגיש משהו, אבל סיכמנו שאם ירגיש כאב, הוא יבקש חילוף. הוא החזיק מעמד עד הסוף ללא בעיות, אפילו שיחק עם תחבושת על הירך”.

אורבן אף הציע הסבר אחר למצב: "חשבתי שאולי מדובר בצלקת מפציעה קודמת, או מתיחה קטנה. הייתי שחקן, ויודע לזהות – כששחקן נפצע בשריר, הוא פשוט נעצר. זה לא מה שקרה כאן. מצטער, אבל אני פשוט לא מבין את זה, לא מבין את הפציעה הזו”.

לסיום, הבהיר המאמן כי לא צריך לקחת סיכונים מיותרים עם שחקנים בעומס משחקים: "אין טעם לסכן את הבריאות שלו כשיש כל כך הרבה משחקים. חייבים לדעת מתי לעצור”.