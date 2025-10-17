יוסי אבוקסיס הפתיע: בילו תורגל מחוץ להרכב

כשהיא עם סגל חסר מאוד, מכבי נתניה תצא מחר (שבת) ב-20:00 לאצטדיון סמי עופר, כדי להתארח אצל מכבי חיפה בניסיון להתאושש מההפסד הכואב במחזור האחרון שלפני הפגרה מול בני סכנין.

בנתניה זוכרים היטב את שני המשחקים אשתקד מול הירוקים בחוץ, שבהם נתניה הציגה יכולת טובה, אך יצאה ללא ניצחון. למרות הסגל הלא אופטימלי, אבוקסיס הפתיע את השחקנים כשתרגל מחוץ להרכב את השחקן המוביל שלו עד כה העונה, עוז בילו, שעד כה כבש שלושה שערים והוסיף שני בישולים.

מקסים פלקושצ’נקו הצליח לערוך אימון וצפוי להיות בסגל, אך לא צפוי לפתוח, כשמתאוס דאבו ערך אימון קל וכשירותו תתברר באימון המסכם, כשבכל מקרה גם הוא בדומה לקשר, לא אמור לפתוח.

מקסים פלקושצ'נקו, לא צפוי לפתוח (חגי מיכאלי)

אבוקסיס הפתיע כשתרגל את בלם קבוצת הנוער, בני פלדמן, שעשוי לערוך הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת ויוצב לצידם של יובל שדה וכארם ג’אבר במרכז ההגנה. הפתעה נוספת מגיעה בקישור, כאשר בסאם זערורה עשוי לפתוח במקומו של עומרי שמיר. זערורה כבר היה קרוב לעזוב ואף נמסר לו לחפש קבוצה, אך הוא נשאר ועשוי לקבל את הצ’אנס מחר.

מי שעוד צפוי לפתוח לראשונה הוא ג’וניור דיומנדה, שצפוי לשחק בקישור עם מאור לוי, זערורה והקשר האחורי עזיז אואטרה. ווילסון האריס, שנמצא בכושר טוב, יפתח בחוד ההתקפה כחלוץ בודד.

הרכב משוער: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג'אבר, בני פלדמן, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, ג'וניור דיומנדה ו-וילסון האריס.