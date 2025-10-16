דיווח: ריאל שוקלת לראשונה שינוי במבנה הבעלות

האם אחת הקבוצות הגדולות בעולם עומדת בפני מהפכה של ממש? לפי דיווח דרמטי במיוחד ב’אתלטיק’, ריאל מדריד שוקלת לבצע שינוי רדיקלי במבנה הבעלות שלה, ולראשונה בהיסטוריה, למכור אחוזים מהמועדון לגורמים חיצוניים, המשמעות? לראשונה יהיה בעלים.

נשיא המועדון, פלורנטינו פרס, מאמין כי פתיחת שערי המועדון להשקעות חיצוניות תאפשר לריאל להתמודד בצורה טובה יותר עם מועדונים בבעלות מדינות, כמו מנצ'סטר סיטי או פאריס סן ז'רמן, קבוצות שנהנות ממשאבים כמעט בלתי מוגבלים.

על פי הדיווח, פרס צפוי להציג את התוכנית באסיפה הכללית הקרובה של המועדון, שתיערך בחודש הבא. מדובר בשינוי מהותי בתפיסה הניהולית של ריאל, שנשלטת עד היום בידי חברי המועדון בלבד, מודל שנחשב ייחודי ונשמר בקנאות לאורך השנים.

פלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

אם התוכנית תצא לפועל, היא עשויה לשנות את עתידו הכלכלי של המועדון הספרדי, אך גם לעורר דיון נוקב בקרב האוהדים וההנהלה הנוכחית באשר למחיר שבא עם שינוי כזה. בינתיים, ריאל מדריד תחזור לליגה ביום ראשון (19.10, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) למשחק נגד חטאפה.