חוזרים ללחם והחמאה: תמונת מצב ברחבי הליגות

זהו, פגרת הנבחרות תמה ואפשר לחזור ללחם ולחמאה שלנו, המפעלים המקומיים. הליגות ברחבי אירופה ישובו לפעילות ואחרי שאפשר לומר שפתיחת העונה מאחורינו, זה הזמן להגביר קצב ולהבין שכל משחק הוא חשוב ויכול להיות לו השפעות גדולות. בינתיים, ONE עושה לכם סדר מה המצב בליגות הגדולות ומה המצב כמובן בליגה הבכירה בישראל.

ליגת העל

שישה מחזורים שוחקו לפני היציאה לפגרה האחרונה, ויש קבוצה אחת שהיא מושלמת וזו הפועל באר שבע. אחרי נמצאת מכבי ת”א עם ארבע נקודות פחות, ואז הפועל ת”א שגם כן עם 14 נקודות. הפיקנטריה? הליגה חוזרת עם המשחק שכל הכדורגל הישראלי התגעגע אליו – הדרבי התל אביבי בין מכבי להפועל, והפעם בתור משחק צמרת. בית”ר ומכבי חיפה אכן במקומות 4 ו-5 בהתאמה, עם 13 ו-9 נקודות בהתאמה.

בתחתית אפשר לראות את הפועל ירושלים, שעם מאזן הפוך לחלוטין מזה של באר שבע, 0 נקודות עגול ואפילו ללא תיקו. במקום לפני האחרון יש את ריינה, שעם נקודה אחת בלבד, דווקא נגד הפועל ת”א, והצפוניים הם גם הקבוצה הראשונה העונה שהודיעו על סיום דרכו של מאמן, כשסלובודאן דראפיץ’ נפרד ובמקומו מונה אדהם האדיה לקדנציה חדשה.

מקום 1: הפועל ב”ש – 18 נק’

מקום 2: מכבי ת”א – 14 נק’

מקום 3: הפועל ת”א – 14 נק’

מקום 4: בית”ר ירושלים – 13 נק’

מקום 5: מכבי חיפה – 9 נק’

מקום 6: מ.ס אשדוד – 9 נק’

מקום 7: עירוני טבריה – 9 נק’

מקום 8: הפועל חיפה – 8 נק’

מקום 9: הפועל פ”ת – 7 נק’

מקום 10: בני סכנין – 7 נק’

מקום 11: מכבי נתניה – 5 נק’

מקום 12: עירוני ק”ש – 4 נק’

מקום 13: מכבי בני ריינה – נקודה אחת

מקום 14: הפועל ירושלים – 0 נק’

המחזור הקרוב

בני סכנין – עירוני טבריה (שבת, 19:15)

הפועל פ”ת – הפועל ירושלים (שבת, 19:15)

מכבי בני ריינה – הפועל חיפה (שבת, 19:30)

עירוני ק”ש – הפועל ב”ש (שבת, 19:30)

מכבי חיפה – מכבי נתניה (שבת, 20:00)

הפועל ת”א – מכבי ת”א (ראשון, 20:30)

בית”ר ירושלים – מ.ס אשדוד (שני, 20:00)

זאהי אחמד ודן ביטון מקפיצים את הקהל (מרטין גוטדאמק)

ליגה ספרדית

הליגה הטובה בעולם תחזור אלינו בסוף השבוע הקרוב עם המחזור התשיעי שלה. במקום הראשון נמצאת ריאל מדריד ויש לה 21 נקודות מתוך 24 אפשריות, אחרי שרשמה הפסד אחד לאתלטיקו ושבעה ניצחונות. ברצלונה מעדה פעמיים ולכן היא במקום השני עם 19 נק’, לאחר תיקו והפסד, ושתי האימפריות ייפגשו במחזור הבא. בינתיים, הבלאנקוס יחזרו לליגה עם מפגש מול חטאפה (ראשון, 22:00), הקטלונים יארחו לדרבי את ג’ירונה (שבת, 17:15).

במקום השלישי נמצאת קבוצה עם הליגיונר הבכיר שלנו, כשוויאריאל ומנור סולומון עם 16 נקודות, ואחריהם ניתן למצוא את ריאל בטיס שעם 15 נק’. אתלטיקו מדריד שלישית עם 13 נק’. סולומון והצהובים יארחו את לא אחרת מאשר בטיס במחזור הזה בקרב צמרת (שבת, 19:30) ודייגו סימאונה והשחקנים שלו יארחו את אוססונה (שבת, 22:00). כל המשחקים בליגה ישודרו כמובן בערוץ ONE.

מקום 1: ריאל מדריד – 21 נק’

מקום 2: ברצלנה – 19 נק’

מקום 3: ויאריאל – 16 נק’

מקום 4: ריאל בטיס – 15 נק’

מקום 5: אתלטיקו מדריד – 13 נק’

המחזור הקרוב (שידורים חיים בערוץ ONE)

אוביידו – אספניול (שישי, 22:00)

סביליה – מיורקה (שבת, 15:00)

ברצלונה – ג’ירונה (שבת, 17:15)

ויאריאל – ריאל בטיס (שבת, 19:30)

אתלטיקו מדריד – אוססונה (שבת, 22:00)

אלצ’ה – אתלטיק בילבאו (ראשון, 15:00)

סלטה ויגו – ריאל סוסיאדד (ראשון, 17:15)

לבאנטה – ראיו וייקאנו (ראשון, 19:30)

חטאפה – ריאל מדריד (ראשון, 22:00)

אלאבס – ולנסיה (שני, 22:00)

לאמין ימאל (IMAGO)

ליגה אנגלית

רגע לפני היציאה לפגרה קיבלנו מהפך בצמרת, כשארסנל עלתה למקום הראשון ויש לה 16 נקודות אחרי 7 מחזורים. ליברפול במקום השני עם נקודה אחת פחות ואז ניתן למצוא את טוטנהאם ובורנמות’ עם 14, סיטי עם 13 וקריסטל פאלאס עם 12. אם איבוד הצמרת לא הספיק לארנה סלוט, אז במחזור הזה הוא יארח את מנצ’סטר יונייטד לקרב בין שתי הקבוצות הכי גדולות בתולדות אנגליה, כשארסנל תתארח אצל פולהאם במטרה לשמור על הצמרת.

מקום 1: ארסנל – 16 נק’

מקום 2: ליברפול – 15 נק’

מקום 3: טוטנהאם – 14 נק’

מקום 4: בורנמות’ – 14 נק’

מקום 5: מנצ’סטר סיטי – 13 נק’

מקום 6: קריסטל פאלאס – 12 נק’

במחזור הקרוב

נוטינגהאם פורסט – צ’לסי

מנצ’סטר סיטי – אברטון

פולהאם – ארסנל

טוטנהאם – אסטון וילה

ליברפול – מנצ’סטר יונייטד

בוקאיו סאקה מאושר (IMAGO)

ליגה איטלקית

אם בשאר הליגות עד כה הייתה מוליכה, אז כאן כמובן גם יש, אבל בשוויון. נאפולי במקום הראשון עם 15 נק’, אבל רומא במקום השני עם מאזן זהה אחרי שישה מחזורים. במקום השלישי נמצאת מילאן עם 13 נק’, במקום הרביעי אינטר עם 12 נק’ ובמקום החמישי יובנטוס שגם כן עם 12 נק’. שלוש נקודות בלבד בין הראשונה לחמישית, איזו ליגה אדירה כמידי כל שנה. המשמעות היא שכמעט בכל מחזור יש משחק עונה, ובמחזור הקרוב יהיו אלה אינטר ורומא שייפגשו.

מקום 1: נאפולי – 15 נק’

מקום 2: רומא – 15 נק’

מקום 3: מילאן – 13 נק’

מקום 4: אינטר – 12 נק’

מקום 5: יובנטוס – 12 נק’

במחזור הקרוב

טורינו – נאפולי

רומא – אינטר

קומו – יובנטוס

מילאן – פיורנטינה

לוקה מודריץ' (IMAGO)

ליגה גרמנית

הליגה היחידה מהגדולות באירופה עם קבוצה מושלמת, כאשר באיירן מינכן במקום הראשון עם 18 נקודות ושישה ניצחונות בשישה מחזורים, ויש שערים אדיר של 3:25. דורטמונד רשמה שתי תוצאות תיקו, והיא במקום השני עם 14 נקודות, ואחריה לייפציג עם נקודה אחת פחות. שטוטגרט ולברקוזן אורבות עם מקום רביעי ו-12 נק’ ומקום חמישי ו-11 נק’ בהתאמה. מה היופי? במחזור הזה ייפגשו להן באיירן ודורטמונד לקלאסיקר ענק שיכול אולי אפילו לחרוץ גורלות.

מקום 1: באיירן מינכן 18 נק’

מקום 2: בורוסיה דורטמונד – 14 נק’

מקום 3: ר.ב לייפציג – 13 נק’

מקום 4: שטוטגרט – 12 נק’

מקום 5: באייר לברקוזן – 11 נק’

במחזור הקרוב

מיינץ – באייר לברקוזן

ר.ב לייפציג – המבורג

וולפסבורג – שטוטגרט

באיירן מינכן – בורוסיה דורטמונד

הארי קיין חוגג (IMAGO)

ליגה הולנדית

ולסיום, נדבר על אוסקר גלוך ואייאקס, שיצאו אל פגרת הנבחרות מהמקום השלישי עם 16 נק’, רק נקודה יותר מאלקמאר, כאשר השתיים ייפגשו במחזור הקרוב. במקום הראשון נמצאת פיינורד עם 22 נק’ לאחר 8 מחזורים, ובמקום השני פ.ס.וו איינדהובן עם 19 נק’.

מקום 1: פיינורד – 22 נק’

מקום 2: פ.ס.וו איינדהובן – 19 נק’

מקום 3: אייאקס – 16 נק’

מקום 4: אלקמאר – 15 נק’

במחזור הקרוב

פ.ס.וו איינדהובן – גו אהד איגלס

אייאקס – אלקמאר

הראקלס – פיינורד