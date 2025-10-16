"זה צריך להיות המקום שלנו עד סוף העונה"

שביעות רצון במכבי פ"ת לאחר הניצחון אמש (רביעי) 1:2 על עירוני מודיעין וההעפלה למקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית, לראשונה העונה. "הגענו למקום הראשון וזה גם צריך להיות המקום שלנו עד סוף העונה", אמרו במועדון. "הייתה לנו מחצית ראשונה טובה ומחצית שנייה פחות טובה, אבל לא היה פשוט לשחק במגרש הזה כי התנאים שלו היו גרועים".

לקראת המשחק ביום שני מול בני יהודה, מי שייעדר הוא המגן השמאלי אביב סלם, בשל צבירת חמישה כרטיסים צהובים, כאשר גל מעתוק, שנכנס כמחליף במשחקים האחרונים והציג יכולת טובה, יפתח.

לאור היכולת הטובה של עומר שירזי בעמדת המגן הימני, בצוות המקצועי לא יסכנו את גיא דזנט, שעדיין מחלים מקרע קטן בשריר ההמסטרינג והוא צפוי לנוח שבוע נוסף ולחזור למשחק הליגה הבא מול הפועל עפולה.