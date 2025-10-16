"מי שמקפיד על הערכים שלו יודע שישלם מחיר"

עירוני נהריה הביסה אתמול 70:95 את מ.כ עוטף הדרום, במסגרת המחזור השני בליגה הלאומית בכדורסל, במשחק שהופסק לזמן ארוך, עקב תקלה חוזרת בתקשורת בשעוני המשחק. תקלה, שכזכור, קרתה באולם עין שרה בנהריה גם בשבוע שעבר ואז היא כן גרמה להפסקת המשחק ולאי חידושו.

הפעם, המשחק חודש והגיע לסיומו. נהריה אמנם ניצחה על המגרש, אך המנצח הגדול של הערב היה מאמן העוטף, ברק פלג, שהבהיר שהוא נחוש לסיים את המשחק בצורה ספורטיבית ואמר לשחקניו שאם צריך, הם יישארו אחרונים באולם. יש לציין כי המשחק הופסק כחמש דקות לסיום המחצית הראשונה, בתוצאה חד משמעית של 14:37 לנהריה וכי פלג ידע היטב כי היות ומדובר בתקלה חוזרת שנייה תוך שבוע, אם המשחק יופסק, קבוצתו תזכה בניצחון טכני ולמרות זאת החליט לשחק עד הסוף.

"לי היה ברור שאנחנו משחקים עד הסוף", אמר פלג ל-ONE. "ברור לי שהרבה קבוצות היו מנצלות את הסיטואציה וממהרות לברוח וזה גם לא אומר שהם היו לא בסדר, כי הסיטואציה לא נוחה לשחקנים, שמתקררים וצריכים בכל פעם להתחמם מחדש ויש במצב כזה סכנה לפציעות. בנוסף, היה לי ברור שהמשחק הזה הולך לקראת הפסד ושבעצם יש לי הזדמנות לקבל פה ניצחון מתנה, אבל הערכים שעליהם קם המועדון הזה ובהם אני מאמין הם לפני הכל. כשאתה דבק בערכים שלך, אתה יודע שאתה גם תשלם עליהם מחיר. אני הבהרתי לשחקנים שלי שעד שהשופטים לא הולכים הביתה- גם אנחנו לא הולכים".

ברק פלג (ראובן שוורץ)

איך השחקנים שלך קיבלו את זה?

קיבלו את זה כמו ספורטאים אמיתיים. היו שחקנים של נהריה שהורידו כבר נעליים והשחקנים שלי נשארו, התחממו והיו מקצוענים ואני גאה בהם מאוד על זה".

צריך להזכיר שבניגוד לעונה שעברה, בה הקבוצה רק הוקמה ולא הייתה יכולה לרדת, השנה אתם כמו כל קבוצה בליגה ואולי בסוף העונה הניצחון הזה יהיה חסר לך להישארות.

”נכון. גם את זה לקחנו בחשבון. חשוב גם להזכיר שההסכם עם האיגוד שלא נרד, היה לשנתיים ואנחנו אלה שבאו וביקשו לבטל את העניין הזה אחרי עונה אחת בלבד, כי אנחנו מאמינים במערכת שנבנתה פה ובמעטפת הניהולית והמקצועית, שנותנת תנאים נהדרים לשחקנים ולכן האמנו שנתחרה כמו שצריך גם השנה ובסוף, כספורטאים זה מה שאנחנו רוצים".

בטח היה לך קשה לשחק שנה שלמה, כשאין בעצם על מה.

"אתה צודק, אבל הקבוצה הוקמה למטרה אחרת באותו הזמן. לעזור לאזור שעבר טראומה קשה מאוד לקבל קצת אסקפיזם ולצאת ממנה. גם אני, כמאמן, ידעתי שאני בעצם שם את הקריירה המקצועית שלי בצד לשנה. בעונה שעברה לא אני בחרתי את השחקנים, אלא קיבלתי סוג של רשימה. אבל אחרי שנה האמנו שאפשר להתחיל ולהתחרות. גם טל רוסו, יושב הראש, וגם המנכ"ל אריאל סלע האמינו בקבוצה ולכן החלטנו להתחיל כבר השנה להתחרות ברצינות. עדיין לא פשוט להביא שחקנים ובטח זרים לאזור הזה, אחרי מה שהוא עבר, אבל המערכת פה, כאמור, חזקה ואנחנו מאמינים בה".

מילה לסיום על המשמעות של סיום המלחמה וחזרת החטופים לאזור הזה?

"אני עצמי עברתי עם משפחתי מהצפון לעוטף, לעין הבשור, כשקיבלתי את המשרה. האזור הזה עבר טראומה. הגעתי לאזור מוכה הלם ואבל, שאפילו לא חשב על שיקום. עכשיו האזור מתחיל לחיות מחדש. המשחק הראשון שלנו העונה, בו ניצחנו בבית את קריית גת, היה ביום שישי בו הודיעו שהחטופים חוזרים. היה אולם מלא והתרגשות גדולה. גם אני חיכיתי ברעים, עם כל מועצת אשכול, לחטופים החיים שחזרו. זו הרגשה מדהימה, אבל עדיין צריך להזכיר שלא נגמר כלום, עד שהחלל האחרון לא חוזר וצריך להמשיך ולשמור על זה בסדר היום עד שזה קורה".