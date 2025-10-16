איציק אהרונוביץ: סטיוארט לא יכול לעבור עמוד

מכבי חיפה חוזרת לפעילות ותפגוש במחזור הקרוב בליגת העל את מכבי נתניה אחרי ה-1:1 הסוער בבלומפילד נגד מכבי תל אביב. פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס והפרשן איציק אהרונוביץ’ התראיינו היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ והתייחסו לאתגרים שמצפים לדייגו פלורס אחרי הפגרה.

איציק צהריים טובים. מה שלומך?

”בסדר ברוך השם”.

מכבי חיפה תנצח בשבת אחרי השיחה שהייתה לדייגו פלורס עם יענקל’ה ואור שחר?

”אני דווקא הולך על השיחה של פלורס איתי. הוא פעם שמע לי. אני אמרתי לו על גיא מלמד. ניסן שומע ויש לו מניות רבות בהגעה שלו למכבי חיפה. דרך אגב, התנגדתי כשהוא הגיע, אבל כשאני רואה את יובאנוביץ’ וסטיוארט, זה לא יכול להיות ששחקן כזה ממדרגה ראשונה, מבקיע שערים על ימין ועל שמאל, מכריע משחקים לא מתלבש לסגל. איך יכול להיות דבר כזה כשסטיוארט לא יכול לעבור עמוד?

גיא מלמד (עמרי שטיין)

ניסן קניאס צהריים טובים גם לך.

”צהריים טובים”.

גיא מלמד יכול לחזור לסגל?

”אני מסכים עם איציק, הוא לא קיבל מספיק הזדמנויות וחבל. אין לי ספק שגם אם יקבל מעט דקות, הוא יכבוש דו ספרתי בקלות. לגבי סטיוארט הדעות חלוקות, אני חושב שהוא יותר טכני מפיירו, אבל לגבי מלמד אני מסכים עם איציק ואני מקווה שיתנו לו את הדקות. יש פה נשיא מועדון, שלדעתי הוא הבעלים הכי טוב בכדורגל הישראלי אי פעם. מה שיענקל’ה התווה בין היתר זה גם את הקהל של מכבי חיפה. עושים ישיבת הנהלה אחת לחודש בערך, יכול להיות שזו הייתה אחת הפגישות האלו ויכול להיות שאמרו לו שמעבר לתוצאות מכבי חיפה צריכה להראות גם יכולת אחרת. אפשר לומר שלא תמיד זכו באליפויות תחת יענקל’ה, אבל הדרך תמיד הייתה אותה דרך”.

איציק: “אני יכול להגיד שיענקל’ה אמר לברק בכר אחרי המשחק מול אוניון ברלין שאצלו לא יהיה כדורגל פחדני, ברק שמע והבין, וראינו מה קרה. לגבי פלורס, אני מבין אותך, אבל תביאו שחקנים, למכבי חיפה אין איכות בהתקפה”.

פלורס: "ירמקוב יחזור לשער ביום שבת"

ניסן: “אתה צודק, אבל אני אתן הרכב שאמור להיות טוב מול 80-90% מהליגה. בהגנה לא הייתי נוגע, בקישור הייתי שם את קנג’י וקאני בצדדים, באמצע את אזולאי ועלי מוחמד ב-4:4:2.

איציק: “לצערי הרב, אני חושב שהשחקנים של מכבי חיפה בחלק הקדמי לא מספיק טובים אפילו בהבנת המשחק. כשאתה רואה את סטיוארט מגיע למצבים אחרי כדור ענק של אזולאי. איפה פיירו ואיפה הוא”.

ניסן: “לפיירו היה את שרי”.

תוצאה לשבת?

איציק: “0:2 למכבי חיפה”.

ניסן: “אני הולך על 0:3”.