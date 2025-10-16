יום חמישי, 16.10.2025 שעה 13:58
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ג’וד מחפש את בלינגהאם: הקשר יחזור לשיאו?

האנגלי עובד קשה כדי לחזור לשיא כושרו אחרי כמעט שנתיים של בעיות פיזיות שפגעו בביצועיו. ריאל מדריד סומכת עליו שישחזר את היכולת מעונתו הראשונה

|
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ההרפתקה של ג’וד בלינגהאם בריאל מדריד נפתחה בצורה סוערת. הוא כבש חמישה שערים בארבעת משחקי הליגה הראשונים של עונת 2023/24, ועוד ארבעה בחמישה משחקים בליגת האלופות. מאז עזיבתו של קארים בנזמה ביוני 2023, מצאה ריאל מדריד בקשר האנגלי שחקן התקפי שלא רבים ציפו לו. קרלו אנצ’לוטי ידע למצוא את העמדה הנכונה עבור מי שהגיע מדורטמונד ולנצל את יכולתו לפרוץ מהקו השני.

העונה הראשונה של ג’וד הייתה חלומית, עבורו ועבור ריאל מדריד, שזכתה בחמישה תארים מתוך שישה אפשריים, כולל אליפות ספרד וליגת האלופות. אך אז הגיע האירוע ששינה הכל: הפציעה שמטרידה את הקשר האנגלי כמעט שנתיים. ב־5 בנובמבר 2023, במשחק מול ראיו וייקאנו, נפל בלינגהאם בזמן ניסיון לחץ על יריבו ונפגע בכתף שמאל.

בלינגהאם, שכבש צמד בקלאסיקו נגד ברצלונה רק מחזור קודם לכן, לא יצא מהמגרש. הוא השלים את כל 90 הדקות (המשחק הסתיים ב־0:0), ואחרי המשחק ניסו להמעיט בחומרת הפציעה. הוא נעדר רק מהמשחק הבא, מול ולנסיה, וחזר נגד קאדיס, ואף כבש. נראה היה שהכל מאחוריו.

גג'וד בלינגהאם (IMAGO)

אך הכתף המשיכה להציק לו. הוא נאלץ להתרגל לשחק עם מעין "שריון" מגושם שנועד להגן על המפרק הפגוע. למרות זאת, המספרים שלו בעונתו הראשונה היו מדהימים: 23 שערים ו־13 בישולים ב־42 משחקים. העונה הזו, בה ריאל מדריד זכתה בחמישה תארים, קרבה אותו מאוד לכדור הזהב, שם סיים שלישי, אחרי רודרי ו-ויניסיוס.

בקיץ 2024 לא נותר עוד מקום לדחייה בטיפול בכתף השמאלית. יורו 2024 הגיע מיד אחרי העונה, ובלינגהאם שוב הצטיין, כשהיה השחקן הטוב ביותר של נבחרת אנגליה שהפסידה בגמר לספרד. שני השערים שלו בטורניר, אחד מהם במספרת מרהיבה, הרגיעו את החששות במדריד לגבי מצבו הפיזי.

גג'וד בלינגהאם במדי אנגליה (IMAGO)

למרות ירידה כללית ביכולת הקבוצה בעונת 2024/25, הסטטיסטיקה של בלינגהאם נותרה מרשימה, גם אם פחות נוצצת: 15 שערים ו־15 בישולים ב־58 משחקים, בעונה שהתארכה עד יולי האחרון בשל השתתפות בגביע העולם למועדונים. ובכל זאת, התחושה הכללית הייתה שהכתף מטרידה אותו יותר ויותר, אף שבאופן רשמי נעדר רק משני משחקים של נבחרת אנגליה, בחלון הנבחרות של ספטמבר.

גביע העולם למועדונים היה נקודת מפנה. אחרי שריאל מדריד הפסידה בחצי הגמר לפ.ס.ז’ (ב־9 ביולי), החליט בלינגהאם סוף סוף לעבור ניתוח, בהתאם להמלצות הצוות הרפואי של ריאל מדריד, שהתעקש כבר זמן רב שיש לטפל בשורש הבעיה.

בלינגהאם נותח בלונדון ב־17 ביולי. זמן ההיעדרות המשוער היה שלושה חודשים, אך הוא הצליח לקצר את תקופת ההחלמה לשניים בלבד. במועדון נאלצו לעצור אותו, משום שהתעקש לחזור מהר, כשהוא סוף סוף מרגיש חופשי מכאב ומלא באנרגיה. הוא נראה טוב כל כך, עד שאחרי שלושה משחקים שבהם שיחק 20 דקות בלבד, צ’אבי אלונסו החליט לפתוח איתו בדרבי של מדריד. אבל לא רק שהאנגלי נכשל, גם כל הקבוצה קרסה, ביום שהסתיים בהשפלה לבלאנקוס.

אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)אלונסו ובלינגהאם (IMAGO)

לאחר אותו משחק, חזר צ’אבי אלונסו לתוכנית המקורית שלו. בלינגהאם שוב ירד לספסל נגד קייראט ו-ויאריאל. עם זאת, לאף אחד בבלאנקוס אין ספק: בלינגהאם של עונת 2023/24 עוד יחזור. אתמול, במשחק אימון מול קאסטייה, הוא שוב הבריק. החלק הקשה ביותר עוד לפניהם, אך במועדון משוכנעים שזה קרוב מתמיד, אחרי כמעט שנתיים של דרך ארוכה.

