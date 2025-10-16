לאפורטה ביטל עונש של פליק ללאמין ימאל

בברצלונה סוערות הרוחות, והפעם בעקבות עימות פנימי בין המאמן האנזי פליק להנהלת המועדון - זאת על רקע ניסיון להעניש את הכוכב לאמין ימאל, בעקבות איחור לאימון.

ב’אל נאסיונל’ הקטלוני דווח כי פליק החליט להוציא את לאמין ימאל מההרכב לקראת המשחק מול פאריס סן ז’רמן, לאחר שהכישרון הצעיר איחר להתכנסות לפני המשחק. המאמן הגרמני, שמקפיד מאוד על משמעת, לא ראה את המקרה בעין יפה והחליט להבהיר לכולם שהחוקים חלים על כולם - גם על ילד הפלא.

אלא שכאן החלה סערה נוספת. המנהל הספורטיבי, דקו, בהנחיית הנשיא ז’ואן לאפורטה, התערב בהחלטה וביקש מפליק לבטל את העונש. מבחינת ההנהלה, משחק כה חשוב מול קבוצה כמו פ.ס.ז’, לעיני אצטדיון מלא ובנוכחות נשיא אופ”א, אלכסנדר צ’פרין, לא היה מקום לוותר על השחקן הכי מבריק של הקבוצה. בסופו של דבר, פליק נכנע - אך עשה זאת בחוסר רצון מובהק.

ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (ברצלונה)

"זה אובדן סמכות עצום"

התקשורת בספרד מדווחת כי פליק זועם על ההתערבות בהחלטותיו. המאמן, שהגיע עם מוניטין של קשיחות ואכיפה חוקים - כפי שכבר הראה כלפי שחקנים כמו ז’ול קונדה, ראפיניה ואיניאקי פנייה שנענשו על איחורים, חושש כעת שהתקדים הזה יערער את יכולתו לשלוט בחדר ההלבשה.

פרשנים בספרד כבר הביעו דאגה. דויד סאנצ’ס אמר: “אם זה נכון, פליק יוצא כאן חלש מאוד. קשה לי להאמין שהוא באמת ויתר בגלל לחץ מלמעלה”. העיתונאי מתיאס פראטס הוסיף: “אם פליק בלע את הצפרדע הזו, זו פגיעה אנושה בסמכותו. אם אתה מציב חוקים, אתה חייב לעמוד בהם”.

לאמין ימאל (IMAGO)

נקודת שבר ראשונה בין פליק למערכת?

בבארסה מבינים כי המקרה עשוי להוות נקודת מפנה. בעוד לאמין ימאל וההנהלה יצאו כשידם על העליונה, פליק חושש שאיבד חלק מהשליטה. אם יש משהו שמאמן כמו פליק לא מוכן לסבול – זה התערבות בעבודתו. ברקע מרחף החשש שהברצלונה של השנים האחרונות, זו עם הבעיות הניהוליות, מתחילה להרים שוב את ראשה.