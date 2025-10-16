יום חמישי, 16.10.2025 שעה 13:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

מארק ברנאל 'מבקש' את חוליאן אלברס בברצלונה

קשר בארסה התאושש לחלוטין מהפציעה שלו וחזר לפעילות מלאה עם הסגל הבוגר. הוא לא היסס לדבר על כוכב אתלטיקו, וגם: ההתאוששות הקשה, המנטליות ופליק

|
מארק ברנאל (IMAGO)
מארק ברנאל (IMAGO)

מארק ברנאל חוזר בהדרגה לכושר תחרותי אחרי הפציעה הקשה שסבל ממנה בעונה שעברה. הקשר שב לשחק בניצחון הסוחף על ולנסיה לאחר היעדרות של יותר משנה, ואף קיבל דקות מול פאריס סן ז'רמן, אך הוא עדיין עובד על שיקום מלא ועל חזרה לשיאו.

בראיון שערך, השחקן השתתף במדור שאלות מהירות שבו נשאל על האוכל האהוב עליו, יעד נופש מועדף, הזמר האהוב, ואצטדיון שבו היה רוצה לשחק בחוץ (הוא ענה סנטיאגו ברנבאו, אגב). אבל כשנשאל איזה שחקן היה רוצה שברצלונה תחתים, תשובתו הייתה ברורה: חוליאן אלברס.

הארגנטינאי הוא אחד השמות הבולטים שמוזכרים בהקשר של חיזוק עתידי לחלק ההתקפי של ברצלונה. הוא הרשים את כולם בשתי עונותיו הראשונות בספרד ונחשב לכוכב הגדול של אתלטיקו מדריד. ברנאל אף ציין אותו גם כשנשאל מול איזה שחקן היה רוצה לשחק במיוחד.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

למזלו, הפציעה בברך כבר מאחוריו, וברנאל מסתכל קדימה: "כן, זה מאחוריי. כשאני משחק אני לא חושב על זה. לכל היותר היו כמה תחושות לא נעימות, לא יותר. זה משהו שחששתי ממנו, אם תהיה אי נוחות או לא. אבל כרגע, כלום".

השחקן נעדר מהמגרשים במשך יותר משנה. הצוות הרפואי של ברצלונה לא רצה להחיש את הקצב וחיכה עד שיחלים לחלוטין, אף שהיו תקופות קשות מאוד. "הייתי אומר שהלילה הראשון היה הכי גרוע. הוא היה ארוך מאוד. וגם אחרי הניתוח, אתה לא יכול ללכת, לא יכול לעשות כלום. אפילו להתלבש לבד לא יכולתי! זה היה חודש וחצי מאוד קשה. גבי כבר הזהיר אותי שזה מה שיקרה, שיהיה קשה מאוד בהתחלה, אבל אחר כך, כשתחזור למגרש, לרוץ, לעבוד עם הכדור, תרגיש שוב כמו אדם חזק", סיפר ברנאל.

בתקופות הקשות האלו הוא חשב על התסריט הגרוע ביותר, אבל הארכת החוזה שלו עם ברצלונה עזרה לו להשתקם מבחינה נפשית: "בהתחלה יש רגעים קשים, אבל המועדון עזר לי המון. מחוות כמו הארכת החוזה באמת עזרו. אז באמת לא הרגשתי שאיבדתי תקווה, בכנות".

מארק ברנאל (IMAGO)מארק ברנאל (IMAGO)

פליק היה אחד מאלה שעודדו אותו הכי הרבה, ואף העניק לו ספר: "זה היה ספר על מנטליות. זה קרה אחרי הניתוח, כשכמה שחקנים באו לבקר אותי. גם פליק. הוא תמיד היה קרוב מאוד, שאל איך ההחלמה מתקדמת וגילה עניין גדול בי. לא ציפיתי לזה. הוא קפדן, יש לו גישה שונה משלנו והוא שינה הרבה דברים. אבל אני חושב שבעניין של דיוק בזמן, הוא טוב, מתוך כבוד לכל מי שנמצא בחדר ההלבשה".

ובכל זאת, היום המיוחד ביותר היה הבכורה מול ולנסיה במסטאייה: "במהלך השבוע באימונים אתה מרגיש אם יש סיכוי שתשחק או לא, אבל לפתוח בהרכב... זה היה מדהים. גם בשבילי וגם בשביל המשפחה שלי. הם הגיעו לראות אותי, לא כי ידעו שאני משחק, אלא כי זו הייתה הזמנה ראשונה שלי למשחק ליגה. זו הייתה הזדמנות גדולה ואני מאוד אסיר תודה. ניסיתי להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר. האמת, לצאת בפעם הראשונה לדשא כזה, במגרש כמו מסטאייה, הייתי קצת לחוץ. בהתחלה החברים תמכו בי. חלקם, כמו כריסטנסן, נתנו לי עצות. וככל שהמשחק התקדם, הרגשתי טוב יותר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */