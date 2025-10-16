יום שישי, 23.01.2026 שעה 03:27
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

איניגו מרטינס: לא העזתי לומר לפליק שאני עוזב

הבלם דיבר על בארסה ("הרסתי לפליק את הפאזל, לא חושב שמתגעגעים אליי"), לאמין ימאל ("לא מודע לעומס עליו") ורונאלדו: "הופתעתי מקבלת הפנים שלו"

|
איניגו מרטינס והאנזי פליק (IMAGO)
איניגו מרטינס והאנזי פליק (IMAGO)

“לא העזתי לומר להאנזי פליק שאני עוזב", כך סיפר איניגו מרטינס שעזב את ברצלונה במפתיע לאל נאסר הסעודית בקיץ האחרון. בראיון בספרד הבלם הוותיק נפתח על התקופה אצל הקטלונים והוסיף: “מבחינתו של פליק הייתי חלק חשוב בפאזל, וברגע שעזבתי זה קצת הרס לו. יש בינינו הערכה הדדית, שמרנו על קשר. הוא הראשון שהאמין בי מהרגע שהגיע. אני לא חושב שמתגעגעים אליי”.

הבלם הבאסקי שיתף גם על הקשר עם לאמין ימאל: "הייתה לי איתו מערכת יחסים מיוחדת. הוא ראה בי דמות אבהית, מישהו להיאחז בו בחדר ההלבשה. אני לא הייתי מצליח לשחק ברמה כזו בגיל שלו. הוא עדיין לא מודע לעומס שהוא נושא על הגב – לסחוב את בארסה. אני מקווה שהוא לא יפנים את זה עדיין, כי ביום שזה יקרה זה עלול לשים עליו משקל. למזלו, הראש שלו במקום הנכון, והוא מקבל הכוונה טובה".

בנוגע לסערה סביב דגל העצמאות הקטלוני שהונף בחגיגות האליפות, מרטינס הבהיר כי אין קשר בין זה לבין יחסו לנבחרת ספרד: "זה לא קשור. אפשר להאמין שלעם מגיעה הזכות לנהל את ענייניו, מבלי שזה יבוא על חשבון המחויבות לנבחרת. זו לא סתירה". הוא גם התייחס לקשר שעושים בין עמדותיו לבין מוצאו: "אנשים קושרים בין הדברים כי אני באסקי".

איניגו מרטינס באל נאסר (IMAGO)איניגו מרטינס באל נאסר (IMAGO)

מרטינס השאיר גם דלת פתוחה לנבחרת ספרד והבהיר את עמדתו בנוגע לאי הזימונים: "אם לא הייתי רוצה להיות בנבחרת, הייתי הראשון להגיד את זה. כל מה שפורסם אלה שמועות". לגבי חזרה אפשרית לסגל לקראת מונדיאל 2026, אמר: "בגיל 35 זה אולי לא רעיון טוב, אבל אם יהיו פציעות – אני הראשון שאגיע. מי לא היה רוצה לשחק במונדיאל או ביורו?".

שמרה על הפסגה: 0:4 לברצלונה נגד רומא

לבסוף, מרטינס שיתף גם על המפגש עם כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר: "הופתעתי מהקבלת הפנים שלו. לפעמים מראה יכול להטעות - הוא טיפוס קרוב, תחרותי, חי את המשחק עד הסוף".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */