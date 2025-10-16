איניגו מרטינס: לא העזתי לומר לפליק שאני עוזב

“לא העזתי לומר להאנזי פליק שאני עוזב", כך סיפר איניגו מרטינס שעזב את ברצלונה במפתיע לאל נאסר הסעודית בקיץ האחרון. בראיון בספרד הבלם הוותיק נפתח על התקופה אצל הקטלונים והוסיף: “מבחינתו של פליק הייתי חלק חשוב בפאזל, וברגע שעזבתי זה קצת הרס לו. יש בינינו הערכה הדדית, שמרנו על קשר. הוא הראשון שהאמין בי מהרגע שהגיע. אני לא חושב שמתגעגעים אליי”.

הבלם הבאסקי שיתף גם על הקשר עם לאמין ימאל: "הייתה לי איתו מערכת יחסים מיוחדת. הוא ראה בי דמות אבהית, מישהו להיאחז בו בחדר ההלבשה. אני לא הייתי מצליח לשחק ברמה כזו בגיל שלו. הוא עדיין לא מודע לעומס שהוא נושא על הגב – לסחוב את בארסה. אני מקווה שהוא לא יפנים את זה עדיין, כי ביום שזה יקרה זה עלול לשים עליו משקל. למזלו, הראש שלו במקום הנכון, והוא מקבל הכוונה טובה".

בנוגע לסערה סביב דגל העצמאות הקטלוני שהונף בחגיגות האליפות, מרטינס הבהיר כי אין קשר בין זה לבין יחסו לנבחרת ספרד: "זה לא קשור. אפשר להאמין שלעם מגיעה הזכות לנהל את ענייניו, מבלי שזה יבוא על חשבון המחויבות לנבחרת. זו לא סתירה". הוא גם התייחס לקשר שעושים בין עמדותיו לבין מוצאו: "אנשים קושרים בין הדברים כי אני באסקי".

איניגו מרטינס באל נאסר (IMAGO)

מרטינס השאיר גם דלת פתוחה לנבחרת ספרד והבהיר את עמדתו בנוגע לאי הזימונים: "אם לא הייתי רוצה להיות בנבחרת, הייתי הראשון להגיד את זה. כל מה שפורסם אלה שמועות". לגבי חזרה אפשרית לסגל לקראת מונדיאל 2026, אמר: "בגיל 35 זה אולי לא רעיון טוב, אבל אם יהיו פציעות – אני הראשון שאגיע. מי לא היה רוצה לשחק במונדיאל או ביורו?".

שמרה על הפסגה: 0:4 לברצלונה נגד רומא

לבסוף, מרטינס שיתף גם על המפגש עם כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר: "הופתעתי מהקבלת הפנים שלו. לפעמים מראה יכול להטעות - הוא טיפוס קרוב, תחרותי, חי את המשחק עד הסוף".