לברון הפצוע יחזור לשחק באמצע חודש נובמבר

כוכב לוס אנג'לס לייקרס, לברון ג’יימס, לא יפתח את העונה בשל בעיה בעצב הסיאטי ממנה הוא סובל. לפי דיווח של העיתונאי שאמס צ'ראניה מרשת ‘ESPN’, לברון והמועדון מכוונים לחזרה למגרשים באמצע חודש נובמבר, כשבלייקרס מקווים לראות את הכוכב הוותיק חוזר כשהוא בכשירות מלאה.

קינג ג’יימס שיחגוג יום הולדת 41 בדצמבר הקרוב, רשם בעונה שעברה 70 משחקים והעמיד ממוצעים של 24.4 נקודות, 8.2 אסיסטים ו-7.8 ריבאונדים למשחק, באחוזים מרשימים של 51.3% מהשדה.

בשלהי העונה ובעיקר במהלך הקיץ צצו לא מעט דיווחים בנוגע לאפשרות שלברון יעזוב את הלייקרס כדי לשפר את סיכוייו לזכות באליפות בעונה שאולי תהיה האחרונה שלו בקריירה, זאת בצל ההחלטה של הלייקרס להפוך את לוקה דונצ’יץ’ לשחקן המרכזי. למרות זאת, לברון נשאר.

במקביל, סקרמנטו הבטיחה את עתידם של אחד השחקנים המשמעותיים בסגל: קיגאן מארי. הפורוורד בן ה-25 חתם על הארכת חוזה לחמש שנים תמורת 140 מיליון דולר, שתשאיר אותו במועדון עד עונת 2030/31, כך לפי ‘ESPN’.

קיגאן מארי (רויטרס)

מארי, הבחירה הרביעית בדראפט 2022, פרץ בסערה לליגה והיה שותף מרכזי לעונה ההיסטורית של הקינגס, שכללה חזרה לפלייאוף אחרי בצורת ארוכה. מאז, הוא אמנם לא שיפר משמעותית את מספריו ההתקפיים (12.4 נק’, 6.7 ריב’, 1.4 אס’ בעונה החולפת), אך הפך לשומר הבכיר של הקבוצה והציג יציבות מרשימה עם 233 הופעות מתוך 246 משחקים אפשריים בשלוש עונות.

למרות זאת, מארי יחמיץ את פתיחת העונה הקרובה, לאחר שנפצע במשחק קדם עונה ועבר ניתוח באגודל יד שמאל. הוא צפוי להיעדר לפחות 10 משחקים, מה שישאיר את הקינגס ללא אחד מקלעי השלשות הבולטים בליגה – עם לפחות 150 שלשות בכל אחת משלוש עונותיו הראשונות.