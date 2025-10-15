יום שישי, 06.02.2026 שעה 05:21
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו לאומית
גביע הטוטו לאומית 25-26
 גביע הטוטו לאומית 
015-24הפועל עפולה1
 בית 1 
94-75מ.ס קריית ים1
96-84הפועל עכו2
55-44הפועל נוף הגליל3
09-54הפועל חדרה4
 בית 2 
71-64הפועל רעננה1
73-74מכבי הרצליה2
46-54הפועל כפ"ס3
 בית 3 
113-65בני יהודה1
96-84מכבי פ"ת2
45-64מכבי יפו3
36-54הפועל כפר שלם4
 בית 4 
81-64הפועל ראשל"צ1
72-54הפועל ר"ג2
45-34מ.ס כפר קאסם3
39-34עירוני מודיעין4

מסאי דגו: מקווה לזכות בגביע הטוטו בכל שנה

מאמן בני יהודה אמר לאחר הניצחון מול קריית ים: "רציתי לנצח כדי שזה יעלה את הביטחון". מאור סיסו: "הפסד ממש כואב, נמשיך לליגה. בטוח שיהיה טוב"

|
מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)

בתום דרמה גדולה, בני יהודה גברה אתמול (רביעי) בדו קרב פנדלים 7:8 על מ.ס קריית ים בגמר גביע הטוטו והניפה את התואר הראשון לעונה, רגע לפני המשחק החשוב ביום שני מול מכבי פתח תקווה. מנגד, העולה החדשה, ראויה לכל המחמאות על ההופעה שלה והיא אף הייתה קרובה לנצח גם בתוספת הזמן וגם בדו קרב הפנדלים.

“אני מקווה לזכות בגביע הטוטו בכל שנה. אם אתה מגיע לגמר אתה רוצה לנצח ואני מקווה שנביא את הביטחון מהניצחון הזה למשחק הליגה ביום שני מול קבוצה חזקה (מכבי פ"ת). אמרתי לשחקנים לפני המשחק שמה שחשוב היום הוא לנצח. עשינו את זה, ממחר נקסט ומכבי פ"ת”, סיכם המאמן המנצח מסאי דגו, שרשם זכייה שנייה ברציפות במפעל.

“המשחק דווקא נפתח בסדר, אבל ככל שהזמן עבר נוצר לחץ אצל השחקנים וזה קורה תמיד בתקופה פחות טובה. רציתי שננצח כדי שזה יעלה טיפה את הביטחון ואני מקווה שזה מה שיהיה” הוסיף.

דגו:״נחגוג טיפה וממחר מכבי פ״ת״

על יכולתו של אוהד לויטה: “אוהד עשה הרבה בכדורגל הישראלי. יש לו ניסיון ואני מאוד גאה בו על היום. גם במשחק הוא הציל אותנו בכמה הצלות ובמיוחד בפנדלים, בסוף הוא זה שהציל וכבש את פנדל הניצחון. ביחד עם אוהד היו הרבה שחקנים שנתנו את ה-200%”.

המצב בליגה: “תמיד יש לי בראש את המצב שלנו בטבלה ואת פתיחת העונה שהיא מאכזבת עד היום. חשוב לי שנבוא מוכנים למשחק מול מכבי פ"ת, כי זה משחק חוץ מול הקבוצה הכי טובה בליגה. גם כשהגענו לעכו זה היה משחק עונה מבחינתי וגם נגד יפו. בליגה הזאת כל משחק הוא חשוב וקריטי: ברור לנו שאסור לנו להפסיד שם נקודות ונבוא מהרגע הראשון לנצח ולתת פייט לקבוצה טובה ומאומנת. אני סומך על השחקנים שלי”.

אוהד לויטה הודף. "עשה הרבה דברים בכדורגל" (רועי כפיר)אוהד לויטה הודף. "עשה הרבה דברים בכדורגל" (רועי כפיר)

מנגד, מאור סיסו, מאמן קריית ים, ראוי לכל השבחים על ההופעה של חניכיו, שיצאו מאוכזבים: “זה ממש כואב כי בחצי הראשון היינו שווים שניים או שלושה שערים. הסוף היה עצוב כי בדקה ה-93 כבר ראיתי את הקוון רץ לחצי, אותנו מובילים 0:1 ובדרך לניצחון. אח"כ בפנדלים היה לנו פנדל מכריע שאם שלו דניאל היה מבקיע אותו היינו לוקחים את הגביע.

“כל מיני דברים שקוראים אחד ל... ולנו התחברו לצערנו באותו המשחק. כל הכבוד לבני יהודה, הם זכו בגביע. יש לי שחקנים ומועדון שאני גאה בהם. החבר'ה האלה באים בכל שבוע ונותנים גאווה לעיר קריית ים ולמועדון הזה. היום יצאנו בלי התואר, אבל נמשיך לליגה במסע הארוך הזה. אני בטוח שיהיה טוב”.

מאור סיסו (רועי כפיר)מאור סיסו (רועי כפיר)

איך קמים מנטלית: “זאת העבודה שלי, אני ארים אותם ונתכונן ברמה הכי גבוהה למשחק מול כפר קאסם. נבוא באותה הגישה, לנצח ולהביא שלוש נקודות. השחקנים האלה הם שחקנים גברים ואיכותיים ואני בטוח שביום שני הם יבואו ויעשו את העבודה.

בעזרת השם נחזור למעמדים הללו. זאת השאיפה שלנו, זה מועדון ששואף גבוה יותר מגמר גביע הטוטו ואלו גם החלומות שלי. בעזרת השם נחזור למאבקים הללו בעתיד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */