ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

מס הכנסה: ההתעשרות של עופר ינאי היא לא כדין

פרסום ראשון: מס הכנסה בתגובה חריפה ביותר לבית המשפט נגד בעלי הפועל: "ניצל לרעה את המבנה התאגידי", "העברת השליטה מהווה הברחת נכסים קלאסית"

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

מס הכנסה מאשים את עופר ינאי הבעלים של הפועל ת"א בהאשמות קשות במסגרת עמדתו שניתנה בתיק פירוק עמותת הפועל אוסישקין ת"א.

המפרקים של העמותה הגישו לבית המשפט בקשה שחברת אדום סל ועופר ינאי יישאו  בחובות מס ההכנסה של העמותה בסך מיליוני שקלים. בית המשפט העביר בקשה להתייחסות מס הכנסה שתוקפת בחריפות את ינאי. המפרקים של העמותה – עורכי הדין ליזה חדש ואורי גאון.

עו"ד ג'ריאס פאמוס, ב"כ אגף מס הכנסה במסגרת תגובת מס הכנסה לבית המשפט המחוזי בת"א כותב בין השאר נגד ינאי: "ניצל לרעה את המבנה התאגידי באופן שגרם ליצירת הפרדה בין זכויות שעברו אליו לבין חובות שנשארו בעמותה שלא כדין. כמו כן, העברת השליטה בקבוצת הכדורסל הגברים הבוגרת, תוך השארת החובות בעמותה מהווה הברחת נכסים קלאסית במשמעותה החוקית".

עו"ד ליזה חדש (מערכת ONE)עו"ד ליזה חדש (מערכת ONE)

התגובה מטעם אגף מס ההכנסה לבקשה למתן הוראות

“ומן הכלל אל הפרט - מר עופר ינאי התעשר באופן מהותי בכך שקיבל שליטה על נכס מניב בעל ערך כלכלי גבוה, קבוצת הכדורסל הבוגרת. כמו כן הערך הכלכלי לא משתקף רק משווי הנכס ו/או שווי הפעילות, אלא מתוקף אופיו של הנכס (קבוצת הכדורסל) קמים למר עופר ינאי יתרונות נוספים בעלי ערך כלכלי דוגמת מוניטין.

“רשות המיסים ‘התרוששה’ בכך שנותרה עם חוב שאינו ניתן לגבייה מעמותה ריקה מתוכן ונכסים מניבים”.

“קיים קשר סיבתי בין השניים, שכן ההתעשרות נבעה באופן ישיר מהעברת פעילות הקבוצה מידי העמותה לידי בעלי השליטה החדשים”.

“ההתעשרות היא שלא על פי זכות בדין, שכן ההעברה נעשתה תוך הפרת התחייבות השיפוי המפורשת”.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)עופר ינאי (חגי מיכאלי)

“מר עופר ינאי ניצל לרעה את המבנה התאגידי באופן שגרם ליצירת הפרדה בין זכויות שעברו אליו לבין חובות שנשארו בעמותה שלא כדין. בע”ת 46762-10-13 אירנה זורין נ’ עיריית חיפה כבוד הש’ רון סוקול קבע כי תכלית הוראות דיני המס אשר מאפשרות ייחסות חובות תאגיד לבעל השליטה בו הינה למנוע הברחת נכסים באופן שימנע את גביית המס מהמחייב. דינים אלו נותנים עדיפות לאינטרס הציבורי בגביית המס על פני האינטרס של הכרה בזכות ההתאגדות, מקום שיש חשש שההתאגדות נועדה, בין היתר, להימנע מתשלום מס”.

“כמו כן, העברת השליטה בקבוצת הכדורסל הגברים הבוגרת, תוך השארת החובות בעמותה מהווה הברחת נכסים קלאסית במשמעותה החוקית. פעולה זו יצרה בפועל מצב שבו לנושי העמותה, לרבות רשות המיסים, נחסמה הגישה והאפשרות לגבות חובותיה בצורה אפקטיבית מהנכס המניב אודותיו נוצרה החבות”.

עופר ינאי (רועי כפיר)עופר ינאי (רועי כפיר)

“בנוסף לכל האמור לעיל, אגף מס הכנסה שומר על זכותו להפעיל את סעיף 119א לפקודת מס הכנסה, על כל המשתמע מכך מטרת הסעיף, להוסיף אמצעי גבייה אפקטיבי כלפי צדדים שלישיים במקרים בהם הועברו נכסי החייב והותירו את החייב ללא נכסים מהם ניתן לפרוע את חובו”.

סוף דבר: “לאור כל האמור והמפוטר לעיל, אגף מס הכנסה מצטרף לעמדת בעלי התפקיד ותומך בבקשה מטעמם. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה ולחייב את המשיבים, ביחד ולחוד, לשפות את העמותה ולעמוד בהסכם על כל נספחיו ותנאיו”.

בעלי הפועל ת”א עופר ינאי בחר שלא להגיב על הידיעה.

