ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אכזבה בהפועל: המשטרה לא תאפשר עוד מכירה

העולה רצתה עוד כרטיסים לשער 13 בדרבי, אך אין אישור. המשמעות: 21,500 אדומים, 3,000 צהובים והפרדה ואבטחה עצומה. וגם: כאב הראש המקצועי של ברדה

שחקני הפועל תל אביב מתחממים (מרטין גוטדאמק)

המתח לקראת הדרבי התל אביבי גדל מיום ליום והיום (רביעי) הנהלת הפועל תל אביב התבשרה על כמות האוהדים הסופית. לאחר פגישה שנערכה היום (רביעי) בין הנהלת האדומים לנציגי המשטרה, הוחלט כי לא תתאפשר מכירה אינטרנטית של כרטיסים לשער 13. המשמעות היא שרק כ־2000 אדומים יורשו להיכנס ליציע זה.

אזור ההפרדה קטן בקצת, כך שעוד כמה מאות יוכלו להיכנס ביציע 13. במשחק עצמו צפויה פריסת אבטחה חסרת תקדים. לא פחות מ-700 שוטרים ו-550 סדרנים יאבטחו את אצטדיון בלומפילד, במסגרת מעגל אבטחה כפול שיכלול בידוק קפדני ונוכחות צפופה סביב האצטדיון ובתוך היציעים. המטרה המרכזית למנוע הפרות סדר ולוודא כניסה מסודרת של עשרות אלפי אוהדים.

לפי ההערכות, כ-21,500 אוהדי הפועל תל אביב ועוד כ־3,000 אוהדי מכבי תל אביב ימלאו את האצטדיון, כאשר שטחי הפרדה של למעלה מ־4,000 מקומות יוקצו בין היציעים בשערים 13, 10–11 ובשער 8.

קהל אוהדי הפועל תל אביב הגיע לתמוך בדרום (מרטין גוטדאמק)קהל אוהדי הפועל תל אביב הגיע לתמוך בדרום (מרטין גוטדאמק)

בצד המקצועי, הפועל תל אביב מתמודדת עם סימני שאלה של כמה שחקנים לקראת הדרבי. שחר פיבן ורועי אלקוקין עלולים להיעדר בשל פציעות, ואליניב ברדה יקבל את ההחלטות הסופיות לגבי ההרכב רק לאחר שכל שחקני הסגל ישובו מהנבחרות, כשאז תיבחן גם רמת הכשירות של שאר השחקנים.

