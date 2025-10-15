אכזבה בהפועל: המשטרה לא תאפשר עוד מכירה

המתח לקראת הדרבי התל אביבי גדל מיום ליום והיום (רביעי) הנהלת הפועל תל אביב התבשרה על כמות האוהדים הסופית. לאחר פגישה שנערכה היום (רביעי) בין הנהלת האדומים לנציגי המשטרה, הוחלט כי לא תתאפשר מכירה אינטרנטית של כרטיסים לשער 13. המשמעות היא שרק כ־2000 אדומים יורשו להיכנס ליציע זה.

אזור ההפרדה קטן בקצת, כך שעוד כמה מאות יוכלו להיכנס ביציע 13. במשחק עצמו צפויה פריסת אבטחה חסרת תקדים. לא פחות מ-700 שוטרים ו-550 סדרנים יאבטחו את אצטדיון בלומפילד, במסגרת מעגל אבטחה כפול שיכלול בידוק קפדני ונוכחות צפופה סביב האצטדיון ובתוך היציעים. המטרה המרכזית למנוע הפרות סדר ולוודא כניסה מסודרת של עשרות אלפי אוהדים.

לפי ההערכות, כ-21,500 אוהדי הפועל תל אביב ועוד כ־3,000 אוהדי מכבי תל אביב ימלאו את האצטדיון, כאשר שטחי הפרדה של למעלה מ־4,000 מקומות יוקצו בין היציעים בשערים 13, 10–11 ובשער 8.

קהל אוהדי הפועל תל אביב הגיע לתמוך בדרום (מרטין גוטדאמק)

בצד המקצועי, הפועל תל אביב מתמודדת עם סימני שאלה של כמה שחקנים לקראת הדרבי. שחר פיבן ורועי אלקוקין עלולים להיעדר בשל פציעות, ואליניב ברדה יקבל את ההחלטות הסופיות לגבי ההרכב רק לאחר שכל שחקני הסגל ישובו מהנבחרות, כשאז תיבחן גם רמת הכשירות של שאר השחקנים.