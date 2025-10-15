יום רביעי, 15.10.2025 שעה 20:14
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

רשמית: פרנקי דה יונג האריך חוזה עם ברצלונה

הקטלונים הודיעו על המשך ההתקשרות עם אחד משחקני המפתח שלהם, שחתם באופן רשמי עד 2029. ההולנדי שזכה בשתי אליפויות: "רוצה להישאר כאן כמה שיותר"

פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

מאז שהאנזי פליק הגיע, נראה שברצלונה הולכת למקומות טובים ואחרי הדאבל שהמועדון זכה בו אשתקד, נראה שיש רצון גדול לשמור על השלד החשוב וצעד נוסף לכך קרה היום (רביעי). הקטלונים הודיעו באופן רשמי על הארכת חוזהו של אחד משחקני המפתח של הקבוצה, פרנקי דה יונג. הקשר חתם עד 2029, כששכרו הושווה לזה של פדרי וראפיניה וסעיף השחרור שלו יעמוד על 500 מיליון אירו.

ההולנדי הגיע לברצלונה בעונת 2019/20, אחרי שהיה חלק מרכזי בקבוצה המדהימה ההיא של אייאקס שהגיעה עד לחצי גמר ליגת האלופות. מאז, הוא רשם במדי הבלאוגרנה 267 משחקים, בהם הוא כבש 19 שערים והוסיף 24 בישולים, אבל אין ספק שהתרומה שלו היא הרבה מעבר למספרים.

מאז שהגיע לברצלונה, הוא והקבוצה הצליחו לזכות פעמיים באליפות הליגה הספרדית, פעמיים בגביע המלך ועוד פעמיים בסופרקאפ הספרדי, וכמובן עונת השיא של הקבוצה הייתה בשנה שעברה, כאמור עם הזכייה באליפות, בסופרקאפ ובגביע, כולם על חשבונה של ריאל מדריד, היריבה המרה.

פרנקי דה יונג (La Liga)

במעמד החתימה פרנקי דה יונג דיבר על היחס שהוא מקבל במועדון הקטלוני: “אני לא מרגיש שאנשים בתוך המועדון מעריכים אותי פחות. אבל לכל אחד יכולה להיות דעה משלו. זה היופי בכדורגל”.

הקשר של ברצלונה המשיך ודיבר על התחושות שלו בקבוצה ובעיר: “אני רוצה להישאר כאן כמה שיותר זמן. אני מרגיש בנוח כאן, בעיר, עם חבריי לקבוצה. אני רוצה להישאר כאן עוד שנים רבות”.

ההולנדי הוסיף על חלומו הספורטיבי כשרק התחיל לשחק: “כילד, תמיד חלמתי לשחק בברצלונה. עכשיו כשאני כאן, אני רוצה להגשים את החלום שלי להרבה יותר זמן”.

פרנקי דה יונג, הילד שחלם לשחק בברצלונה ונהיה קפטן (IMAGO)פרנקי דה יונג, הילד שחלם לשחק בברצלונה ונהיה קפטן (IMAGO)
